Érika Zaba no se lavó el cabello por reto de cuatro días

Érika Zaba reveló que en cuatro días no se lavó el cabello.

Érika Zaba hace unos días visitó el foro de ‘Hoy’ para presentar los nuevos modelos de Halloween que tiene su tienda llamada ‘Disfraces de peli’, por lo que la arreglaron para la ocasión.

La integrante de ‘OV7’ quedó tan feliz con el peinado que lució en la televisora que compartió en sus redes sociales que iba a hacer un reto y durante cuatro días no se tocaría el cabello.

Así fue como desde el viernes pasado, la cantante Érika Zaba no se lavó el cabello para saber cuánto tiempo le iba a durar sus rizos sin retocarlo, lo que detonó una ola de comentarios.

La cantante al cuarto día mostró que su cabellera lucía perfecta como el primer día, sin embargo, se lo tenía que lavar porque tenía un compromiso en un programa y no quería llevarlo sucio.

Ante esto, sus seguidores comentaron que ella no suele lavarse el cabello diario para que no se les maltrate su rubia melena, mientras que otros la tacharon de sucia; aunque la artista no respondió, pues todo se trató de ver cuanto tiempo le duraba el peinado.