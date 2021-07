Érika Zaba revela que usa “gotitas de nanomoléculas” contra el Covid-19

El pasado 2 de julio, Érika Zaba reveló que tanto ella como su esposo Francisco Oliveros y la nana se su hijo Angelina habían dado positivo a la prueba de Covid-19. La cantante decidió realizar un nuevo video para contestar todos los comentarios que recibió.

La integrante de OV7 detalló que toda su familia se encuentra recuperándose satisfactoriamente tras el contagio. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que confesó que además de tomarse el medicamento que le recetó el doctor también consume unas gotas de nanomoléculas para curarse del virus.

Debido a la cantidad de comentarios que recibió en su primer video, la famosa decidió hablar sobre las dudas que presentaron sus seguidores.

En su video Érika Zaba reveló que se contagiaron entre el 18 y el 22 de junio, además puntualizó que desconoce donde se infectó. Aunque detalló que varios de sus vecinos también resultaron contagiados por lo que pudo haber sido en cualquier lugar, hasta en el elevador.

“Obviamente la pregunta del millón es, ¿cómo nos contagiamos? No lo sé. Pudo haber sido también en el elevador de mi casa porque vivimos en un edificio y los vecinos dieron positivo, pero seguramente ellos están pensando lo mismo, ¿quién contagió a quién?”

La cantante confirmó que efectivamente si había salido a realizar algunas actividades, pero afirmó que siempre se tomó las medidas necesarias para que no se contagiara, pero les pasó probablemente por un descuido.

“Si bien no hice la cuarentena lo más estricta… pero pues tampoco me fui de panchanga a ningún lado…”

En este sentido la famosa les pidió a las personas que se sigan cuidando ya que todos son propensos, ya que afirmó que ellos que usaban cubrebocas dieron positivos a Covid-19, mientras que el presidente que no lo utiliza no ha presentado ninguna complicación.

“Nosotros salimos con cubrebocas. ¡El presidente no usa cubrebocas y no se ha contagiado (de COVID-19)! Pero ese es otro tema, no nos vamos a meter en problemas de quién usa cubrebocas y quién no”

Érika Zaba