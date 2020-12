Erika Buenfil fue entrevistada por Sergio Sepúlveda durante la transmisión del evento de la Virgen de Guadalupe.

La actriz Erika Buenfil y el conductor Sergio Sepúlveda aprovecharon su participación en el evento en honor a 'La Virgen de Guadalupe' para grabar una emocional entrevista que fue transmitida en 'Venga la Alegría', en donde la actriz rompió en llanto.

Durante la charla, la actriz aseguró con lágrimas en los ojos que tiene muchas ganas de abrazar a su hermana Martha, quien ha sido su "guía" desde que sus padres murieron, sin embargo por la pandemia no ha podido verla.

Con un nudo en la garganta, la actriz comentó que se le tronaba el corazón de solo imaginar que no podrá estar junto a sus hermanos ; la familia de Buenfil vive en Monterrey y por la pandemia de Covid-19 prefieren mantenerse separados durante la época navideña.

Además, la ahora influencer reveló que su hermano Raúl está my enfermó, por lo que no pasará Navidad con él para no arriesgarlo.

No cabe duda que el 2020 fue un año exitoso para la carrera de Erika Buenfil, al lograr coronarse como 'La Reina del Tik Tok' y sumar casi 11 millones de seguidores en dicha red social.

Cabe destacar que su conducción en la televisora del Ajusco causó gran polémica en redes sociales, luego de que ella fue exclusiva durante 40 años de Televisa.

La guapa rubia salió a dar la cara a través de sus redes sociales, donde aseguró que es un agente libre pues actualmente ya no pertenece a nadie. "Soy agente libre. No pertenezco a ninguna empresa", escribió en el mensaje a sus detractores.

Erika Buenfil revela que tiene trabajo gracias a TikTok

Erika Buenfil se ha convertido en la reina del TikTok, en tan solo unos meses alcanzó en su cuenta más de 11 millones de seguidores.

No cabe duda que los videos cómicos que realiza han dejado al descubierto su lado más divertido, mismo que ha cautivado y causado revuelo entre sus admiradores. Esto a ocasionado que Erika tenga nuevas ofertas de trabajo, así lo dijo al programa Miembros al aire hace algunos meses.