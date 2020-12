Erika Buenfil publicó un nuevo clip en Tiktok, donde hizo referencia al video íntimo de Gabriel Soto que se filtró en redes sin su consentimiento

Erika Buenfil ha conquistado la plataforma de TikTok con pícaras grabaciones en las que se mofa de situaciones cotidianas, aunque ahora también ha decidido abordar escándalos de famosos, como el que recientemente protagonizó Gabriel Soto, con la filtración de un video íntimo.

El pasado viernes 25 de diciembre, Erika Buenfil subió a la plataforma de videos cortos un clip que dedica “con cariño” al exesposo de Geraldine Bazán, en el que además de volver a deleitar a sus seguidores con un sexy escote, bromeó sobre la situación que el propio Gabriel Soto ha calificado como una “violación a su intimidad”.

"Con cariño, Gabriel Soto": Erika Buenfil

Así, se mira a la rubia actriz, protagonista de las telenovelas ‘Amores verdaderos’ y ‘Tres mujeres’, luciendo un sexy traje de baño con animal print rosa, escenificando una charla entre amigas tras haber visto el polémico video y encontrárselo en la calle. Su diálogo es el siguiente:

- Amiga

- ¿Mmmm?

- Ahí viene Gabriel Soto, disimula como si no hubieras visto su video

Erika Buenfil, quien recientemente trabajó en TV Azteca, acompañó su grabación con el siguiente mensaje, en el que afirma que todo es "con cariño":

"🙈🙈🤣 no me aguante. #fyp . #parati . Con cariño #gabrielSoto 😂😉😘" Erika Buenfil

Internautas tunden a Erika Buenfil por burla a Gabriel Soto

El video suma casi 113 mil me gusta y cientos de comentarios en los que algunos de sus seguidores afirman que nadie se debe ofender, pues se trata de comedia y la actriz no está divulgando las imágenes que Gabriel Soto pidió evitar compartir, por respeto a sus hijas.

“Repitan después de mí: es comedia no me ofendo, es comedia no me ofendo” Alexandra Yañez

Sin embargo, muchos internautas reprobaron que haga mofa de un asunto tan serio, pues hay personas que han vivido situaciones similares y las burlas les han arruinado la vida.

“Qué mal que una influencer como tú, haya seguido las bromas a la privacidad de Gabriel Soto”

Chivis Martínez

“Compañera de trabajo de Gabriel, no escuchaste claramente que él pidió respeto por sus hijas. Piensa en tu hijo su tú estuvieras en la misma situación”

ElyPinkCorazones