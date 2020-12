La actriz habló sobre su participación en las mañanitas de la Virgen de Guadalupe en la televisora del Ajusco.

Hace unos días se reveló que Erika Buenfil sería parte del elenco que participará en las mañanitas de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, lo que sorprendió es que su trabajo será en TV Azteca y no Televisa.

Esta situación provocó que se generarán diferentes rumores sobre la situación de la actriz con la televisora donde colaboró desde hace más de 4 décadas. Incluso algunos usuarios la tacharon de traidora por cambiar de empresa.

Para acabar con toda la polémica, la famosa utilizó su cuenta de Twitter donde explicó porque decidió aceptar trabajar en TV Azteca.

En una primera publicación, Erika Buenfil puntualizó que ella se encuentra libre y que no pertenece a ninguna empresa por lo que está abierta ha recibir propuestas laborales de diferentes televisoras.

“Yo soy libre no abandono nada. Ni pertenezco a nadie. Soy agente libre. No pertenezco a ninguna empresa” Erika Buenfil

Yo soy libre no abandono nada. Ni pertenezco a nadie. Soy agente libre. No pertenezco a ninguna empresa https://t.co/d6nMoGnTQv — Erika Buenfil. (@ebuenfil) — Erika Buenfil. (@ebuenfil) December 4, 2020

En otro mensaje en Twitter, la actriz puntualizó que no tiene ningún problema con Televisa, pero por el momento no hay un proyecto en el que pueda participar, por lo que se encuentra abierta a trabajar en donde si haya trabajo para ella.

“He trabajado en muchas empresas nuevas y diferentes y en Televisa están las puertas abiertas. Cuando tengan trabajo para mi ahí estaré” Erika Buenfil

He trabajado en muchas empresas nuevas y diferentes y en Televisa están las puertas abiertas. Cuando tengan trabajo para mi ahí estaré. Gracias a Dios por todos lados puedo estar. #agentelibre — Erika Buenfil. (@ebuenfil) — Erika Buenfil. (@ebuenfil) December 4, 2020

En su red social, Erika Buenfil también compartió un contundente mensaje para todas las personas que la han criticado por aceptar trabajar en las mañanitas de la Virgen de Guadalupe de TV Azteca.

“El que no sepa… que no invente, el que no vio… que no comente, el que no escuchó que no hable” Erika Buenfil

Hace dos años, la famosa confirmó que ya no tenía contrato de exclusividad con Televisa y aseguró que ya se encontraba libre para poder trabajar en donde la invitaban.

Por su parte TV Azteca ha promocionado por todo lo alto la participación de Erika Buenfil en su programa.