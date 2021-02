A los seguidores de Erika Buenfil les causó mucha gracia que el hijo de la actriz se vistiera de mujer

No cabe duda que Érika Buenfil ha logrado conquistar a todos los usuarios de TikTok, tanto que la han apodado como la reina de dicha plataforma. La actriz que cuenta con 10.8 millones de seguidores durante la pandemia ha estado al día con sus publicaciones, por lo que en esta ocasión no fue la excepción.

Debido a su gran carisma y talento la actriz hizo una colaboración con su joven y guapo hijo Nicolás, donde él aparece vestido de mujer y ella de hombre, acto que causó risa entre los internautas, pues ambos lo hacen de maravilla.

En el video se puede observar a Nicolás Buenfil bailando en un vestido que al parecer es de la Erika, hasta el momento el material visual cuenta con más de 1.1 millón de reproducciones y cientos de comentarios que destacan la gran complicidad que tiene la guapa rubia con su hijo adolescente.

“Qué simpáticos, me encantan”, “Me encanta lo mucho que se divierten y la buena relación que se ve que tienen Dios los Bendiga”, “Ja ja me encantó”, “Los amo, me encanta verlos tan unidos”, “Tienen una gran complicidad”, por mencionar solo algunos comentarios.

Nicolás Buenfil ya tiene novia

Recordemos que en diciembre del año pasado Nicolás Buenfil, único hijo de Erika Buenfil de 15 años, dio a conocer que ya tiene novia oficial.

A través de un post en Instagram, Nico compartió con sus seguidores la una foto junto a ella, dicha noticia fue recibida por algunas de sus seguidoras con tristeza. Sobre su nueva novia no se sabe mucho. Lo único que Nico hizo al respecto fue presentarla en redes y escribir al respecto: “I am lucky to have you (tengo suerte de tenerte)”.