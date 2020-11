Érika Buenfil ha hablado recientemente de sus experiencias con el cantante mexicano.

Érika Buenfil, acudió como invitada al programa ‘Netas divinas’, donde fue cuestionada por las conductoras sobre su breve romance en Acapulco con el cantante Luis Miguel.

Recordemos que el romance inició a principios de los años dos mil, cuando ambos no tenían ningún compromiso y ella era una de las actrices más atractivas y cotizadas de la televisión.

La actriz aclaró que la relación entre ella y el cantante nunca fue nada formal, pero ella quedó encantada con lo que llegaron a vivir juntos, pues para ella fue “todo perfecto”.

“Él es muy perfeccionista, es un caballero. La parte la conquista parece que estás dentro de un videoclip: La iluminación perfecta, el recibimiento perfecto y al fondo el príncipe azul. Sí lo hace todo muy bien” Érika Buenfil

Incluso reveló que “El Sol” es muy detallista cuando está interesado en una mujer y que a ella en una ocasión le cantó una canción del dueto Sin Bandera, misma que era favorita del cantante.

Érika Buenfil señaló que el poco tiempo que duró su romance ella se sentía en un cuento de hadas, por lo que decidió dejarse llevar y vivir el momento al lado de ‘Luismi ’.

“Viví el momento y no me cuestioné absolutmente nada. Yo estaba preciosa, él estaba bien. No tenía a Nicolás; él también estaba libre. La brisa del mar era perfecta, la música, él… hasta la lluvia era bonita. Fue un momento precioso, un cuento de hadas”