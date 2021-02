Erika Buenfil defiende a su hijo tras críticas por usar vestido

Tras críticas por usar vestido, Erika Buenfil señaló que es muy abierta por lo que no tiene ningún problema con la diversidad sexual.

El pasado 2 de febrero Erika Buenfil compartió un video en TikTok donde aparece su hijo vestido de mujer. Aunque se trato de una escena para la plataforma la actriz recibió un sinfín de críticas.

En entrevista para el programa Hoy, la actriz salió en defensa de su hijo luego de que algunos usuarios pusieran en dudas su sexualidad al usar ropa de mujer.

Erika Buenfil asegura que no tiene problemas con la diversidad sexual

Erika Buenfil puntualizó que si alguien conoce a su hijo es ella y destacó que si fuera el caso ella no tendía ningún problema con la sexualidad del joven.

“Sí alguien sabe lo que tengo de hijo (soy yo), y aparte no tendría problemas de ningún tipo, de cualquier tipo de situación ¡eh!, tampoco” Erika Buenfil

La actriz puntualizó que muchos actores se han disfrazado de mujer sin ningún problema y detalló que su hijo lo hizo por el video.

“Se disfrazó porque esa era la intención, o sea, de hecho, tengo muchos compañeros actores que también se disfrazan y el TikTok es para eso, para disfrazarse, para jugar, para reírse, y mi hijo lo estaba haciendo… ¿y qué?, o sea, yo estaba muerta de risa” Erika Buenfil

Sobre las críticas por la sexualidad de su hijo, Erika Buenfil destacó que no tiene ningún problema.

“Mi hijo es tan incluyente en todos los aspectos que no nos cuesta ningún trabajo, y a mi tampoco me cuesta ningún trabajo por mi carrera, por mi vida, por mi forma de pensar, yo soy super abierta, y no tengo ningún problema, y tengo” Erika Buenfil

Antes de finalizar su entrevista la actriz reveló que no tiene una pareja y aseguró que en estos momentos no se encuentra interesada en empezar una relación.