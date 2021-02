Pepillo Origel confirmó que completó su vacunación contra el Covid-19 y presumió que "ni la visa" le pidieron para hacerlo

Pepillo Origel parece ser fiel creyente del dicho que afirma: 'El que ríe al último, ríe mejor'. Esto, luego del escándalo que protagonizó tras revelar que había viajado a Estados Unidos para recibir la vacuna contra el coronavirus.

La situación generó tal descontento, que surgieron reportes asegurando que las autoridades locales le negarían la segunda aplicación del fármaco a Pepillo Origel e incluso que buscarían retirarle la visa.

El polémico episodio ha llegado a un final feliz para el exconductor de ' Ventaneando ', pues entre risas triunfalistas ha informado que ya recibió la última dosis de la vacuna, sin enfrentar las represalias que le habían advertido en redes sociales.

Pepillo Origel: "Aquí estoy en Miami. Vine a la vacuna"

En su cuenta de Instagram, Pepillo Origel publicó la tarde del martes 23 de febrero un video en el que afirma haber viajado a Florida para completar su vacunación.

"Aquí estoy en Miami. Vine a la vacuna, me vine a poner la segunda vacuna" Pepillo Origel

El conductor mexicano afirmó que a pesar de contar con la protección del fármaco, seguirá respetando las medidas preventivas, pues como han advertido los expertos, la vacuna no garantiza al 100 por ciento que la gente no se vaya a enfermar de Covid-19 ni que deje de transmitir el nuevo coronavirus.

"No me queda más que dar gracias a Dios por estar vacunado. De todos modos me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguir haciéndolo aunque estemos vacunados, porque esto va a seguir" Pepillo Origel

Pepillo Origel dedica carcajada a quienes afirmaban que le quitarían la visa

Ante lo afortunado que ha sido, al recibir la vacuna contra el coronavirus incluso antes que muchos residentes de Miami, Pepillo Origel hizo votos porque pronto todos puedan tener la inmunización.

"Lo único que le pido a Dios es que ojalá todos estemos vacunados ya, eso es lo más bonito" Pepillo Origel

Finalmente, el presentador de televisión soltó una carcajada e hizo unas declaraciones que parecerían dedicadas a todos los que lo acusaron de hacer 'turismo de vacunas' y desearon que le impidieran regresar a Estados Unidos: