Enrique Guzmán considera que Silvia Pinal "es la más fuerte de todos" frente al Covid-19

Enrique Guzmán está tomando las medidas necesarias para no contagiar ni contagiarse de Covid-19

Enrique Guzmán señaló que en su familia se están tomando las medidas necesarias para protegerse del coronavirus, ante al aumento de casos de famosos mexicanos que contraen la enfermedad viral.

En entrevista con ‘De Primera Mano’, el cantante declaró que pese a los rumores sobre la salud de Silvia Pinal durante la contingencia por el Covid-19, la actriz es la más fuerte de todos.

De acuerdo con el cantante de 77 años la actriz se encuentra en un buen estado de salud, luego de haber sido hospitalizada por un problema en la vejiga.

"Fue tratada y la dieron de alta enseguida. Ella es la más fuerte de todos, la verdad. Estamos muy contentos de que siga en ese buen estado" Enrique Guzmán

Durante la entrevista, Enrique Guzmán señaló que en su casa se están llevando las medidas necesarias ya que su esposa padece EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), por lo que deben ser cuidadosos para no enfermarse de Covid-19.

El cantante señaló que mantiene contacto constante con su hija Alejandra Guzmán quien se encuentra muy bien.

“Con Alejandra, yo hablo mucho con ella todos los días con el celular, con el sistema FaceTime" Enrique Guzmán

Enrique Guzmán puntualizó que en estos momentos es importante cuidar de nuestros seres queridos. Además, detalló que los hijos de unos familiares que estuvieron en Miami están contagiados.

Enrique Guzmán no tiene dinero para sobrevivir la cuarentena por el coronavirus

En entrevista para el programa Sale el Sol, Enrique Guzmán confesó que se encuentra preocupado ya que no cuenta con ingresos para enfrentar la contingencia sanitaria que se vive en México por el coronavirus.

De acuerdo con el cantante tiene problemas con sus finanzas luego de que hace varios meses sus cuentas bancarias fueran bloqueadas por sus problemas con la Secretaría de Hacienda.

“Todo, todo debe tener una medición especial porque no hay ingresos, y en mi caso no tengo contratos ni convenio con nadie, y no tengo ingresos en estos momentos de ninguna manera, de ningún modo. Así que, a medir gastos, lo que tenemos para las cosas urgentes se gaste y lo demás hay que controlarlo”, declaró el cantante.

Enrique Guzmán detalló que ya entregó la información que el SAT le solicitó para liberar sus cuentas, sin embargo debido a la contingencia por el Covid-19 las instituciones gubernamentales se encuentran cerradas, por lo que tendrá que esperar que vuelvan a sus labores.