Enrique Guzmán pidió a la población que cuando llegue su turno lo aproveche y se aplique la vacuna contra en coronavirus, para acabar con la pandemia

El cantante Enrique Guzmán, de 78 años de edad, recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus este lunes 15 de febrero de 2021, en la Ciudad de México, un día después de haber recibido la notificación para inmunizarse.

En redes sociales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un video donde se observa el momento exacto en el que Enrique Guzmán recibe la vacuna contra el Covid-19 y pide a la población emularlo , para que la pandemia se acabe de una vez por todas.

¿Por qué Enrique Guzmán fue uno de los primeros en recibir la vacuna contra en Covid-19 en CDMX?

Según reportes de Noticieros Televisa, Enrique Guzmán pudo ser de los primeros adultos mayores en recibir la vacuna contra el coronavirus en la Ciudad de México, debido a que es residente de la alcaldía Magdalena Contreras.

El padre de Alejandra Guzmán acudió en punto de las 08:30 horas de este lunes a la Clínica 22 del IMSS, ubicada en la Unidad Habitacional Independencia, donde esperó siete horas para recibir la primera dosis del medicamento desarrollado por la Universidad de Oxford y la farmaceuta AstraZeneca.

Posteriormente, el intérprete de ‘La Plaga’ y ‘Acompáñame’ tuvo que permanecer 30 minutos bajo observación , para saber si no presentaba alguna reacción alérgica.

Enrique Guzmán: Si no se vacunan, "esta pandemia no acaba nunca”

Más tarde, Enrique Guzmán accedió a tomarse fotos con el personal de Salud que aplica la vacuna y a grabar un video en el que llamó a la población a recibir la inmunización.

En la primera parte de la grabación, Enrique Guzmán dijo que no sabe si la vacuna le producirá efectos adversos, pero señaló que se convenció de recibirla al ser la única esperanza para que se termine la pandemia .

“Debo decirles que la vacuna, no sé cuál es el resultado que esta vacuna me dé, lo que hay que evitar es esta pandemia que existe en este momento. Si no pasa nada, tendremos que seguir sufriendo todos, pero si esto nos ayuda para vencer este bicho, estamos en la mejor disposición de hacerlo. Si ustedes no lo hacen, entonces esta pandemia no acaba nunca” Enrique Guzmán

Finalmente, Enrique Guzmán expresó su reconocimiento a médicos, enfermeras y demás personal que está en la primera línea de batalla contra el Covid-19 y volvió a pedir a la población que reciba la vacuna cuando llegue su turno.