Enrique Guzmán acudió puntual a la cita para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, sin embargo, no encontró a nadie en el lugar

Enrique Guzmán informó a mediados de febrero que ya había recibido la vacuna contra el Covid-19, convirtiéndose así en el primer famoso que se aplicó el medicamento en México.

Tan feliz estaba por su vacuna, que Enrique Guzmán incluso grabó un video compartido por el IMSS, en el que expresó su reconocimiento a las autoridades e invitó a la gente a ponerse el fármaco cuando llegara su turno.

A más de un mes, la postura de Enrique Guzmán ha dado un giro de 180 grados, pues ha publicado en redes sociales un mensaje con un fuerte reclamo, quejándose de que no le aplicaron la segunda dosis.

Enrique Guzmán: "¿Dónde está mi vacuna?"

En su cuenta oficial de Twitter, esta tarde el papá de Alejandra Guzmán compartió una foto del comprobante de vacunación que le dieron el pasado 15 de febrero, en donde se indica que su cita para recibir la segunda dosis es el 26 de marzo de 2021.

Ante ello, el intérprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’ y ‘Payasito’ escribió un texto en el que afirma haber acudido puntual a la Unidad de Medicina Familiar número 22, en la alcaldía Magdalena Contreras, para recibir su segunda vacuna contra el Covid-19.

Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando en el lugar no encontró a nadie relacionado con la vacunación, ni siquiera alguien que le pudiera dar información. Por ello, reclamó:

“Aquí está mi cita para mi segunda vacuna... me presenté y no hay vacunas ni nadie que me informe nada. ¿Dónde está mi vacuna?” Enrique Guzmán

Aquí está mi cita para mi segunda vacuna...me presenté y no hay vacunas ni nadie que me informe nada. DONDE ESTÁ MI VACUNA???? pic.twitter.com/91x27O6CIl — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) March 26, 2021

¿Qué le respondieron a Enrique Guzmán las autoridades por su vacunación frustrada?

Varios internautas respondieron a la publicación de Enrique Guzmán, citando varias problemáticas que se han registrado en varias partes de la república, como el decomiso de vacunas pirata, la falta de disponibilidad e incluso conflictos políticos que han impedido a varias comunidades recibir lotes de vacunas.

Sin embargo, quienes hasta el momento no han respondido a la queja de Enrique Guzmán son las autoridades. ¿Qué pasará con su segunda dosis?