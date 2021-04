Enrique Guzmán cancela conciertos tras acusaciones de Frida Sofía

Enrique Guzmán destacó que siempre quiso defender a Frida Sofía, pero señaló que desconoce si ha sido influenciada para acusado.

En la tercera entrega de la entrevista de Enrique Guzmán para el programa Hoy, el famoso reveló que ha tenido que cancelar sus conciertos.

En el video el cantante señaló que no sabe si Frida Sofía fue influenciada para decir esas cosas y señaló que siempre la ha intentado defender.

Enrique Guzmán: “Yo tengo una carrera, me agrede, me hiere, me pone en peligro”

Enrique Guzmán puntualizó que no iba a hacer para vivir luego de las acusaciones por tocamientos indebidos que hizo en su contra Frida Sofía.

El cantante de 78 años insinuó que su nieta puede que este siendo influenciada para decir esas cosas en su contra.

“No sé cómo voy a hacer, cómo vivir… ¡estoy en la mera orilla!... No sé si es otra persona, o no sé si alguien le está lavando el cerebro, eso no sé, puede ser, pero no tengo esa intimidad como para averiguar, ni siquiera cómo defenderla, porque yo no quiero más que defenderla, y así no puedo” Enrique Guzmán

En su entrevista Enrique Guzmán reveló que se siente atado de pies y manos porque es su nieta y siempre ha buscado defenderla.

“Es como si estuviera temblando, está temblando, pues te aguantas, porque corro para allá o corro para allá (otro lado), es como un temblor, me cayó un temblor encima” Enrique Guzmán

Sobre si Frida Sofía ha recibido terapia el cantante aclaró que desconoce ese tipo de cosas.

“No sé si está pasando por una terapia, o si la tuvo, o no lo tuvo, o si la controlaron o no la controlaron, o qué tipo de medicinas está tomando, habrá que averiguar ¿qué pasa?, ¿dónde está su momento?, no lo sé” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán también fue cuestionado sobre los ataques que ha recibido e incluso destacó que ya no puede abrir sus redes sociales.

“Yo tengo una carrera, hacer una descripción como la que hizo de mí, me agrede, me hiere, me pone en peligro… yo no prendó mi Twitter desde hace un mes por la cantidad de mentadas de gentes, y de gente que dice ‘¡cómo te atreves!’, pues es que no me atrevo, no sé a qué me atrevo y tengo que salir adelante, pero cómo, pues por lo menos necesito un salvavidas… y no lo tengo” Enrique Guzmán

Sobre la demanda aseguró que si se encuentra planeando como proceder.

“Quiero dejar sentado que es una violencia familiar, por lo menos así estamos planeándolo hacerlo, mi familiar tiene una violencia conmigo o yo con ella, no sé, voy a averiguar quién con quién” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán: "¿Con qué cara voy a salir al escenario?"

Como adelanto de la próxima entrega de la entrevista se reveló que Enrique Guzmán ha tenido que cancelar algunos conciertos.