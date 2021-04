Enrique Guzmán apareció en el programa Hoy para dar su versión de los hechos sobre las acusaciones de Frida Sofía.

El 7 de abril Frida Sofía concedió una entrevista donde acusó a Enrique Guzmán de haberla tocado de manera indebida cuando tenía 5 años.

Tras la polémica generada, el cantante concedió una entrevista al programa Hoy donde se defendió de los ataques en su contra.

Enrique Guzmán no sabe cómo sentirse tras las acusaciones de Frida Sofía

Luego de las acusaciones en su contra, Enrique Guzmán acudió al programa ‘Ventaneando’ donde negó las declaraciones de Frida Sofía.

Aunque había preferido guardar silencio, el cantante regresó a la televisión y concedió una entrevista al programa Hoy donde dio su versión de los hechos.

En la primera parte Raúl Araiza agradeció a Enrique Guzmán y señaló que no entiende como alguien "digno" puede estar envuelto en la polémica.

“Como siempre y cada vez que nos has visitado, el agradecimiento de estar con Hoy. Al ser digno te ves envuelto en esto” Raúl Araiza

Raúl Araiza destacó que al ser un hombre con una gran trayectoria es importante dar la cara. Ante esos comentarios el cantante aseguró que en realidad se encuentra sorprendido.

“Estoy en la mejor disposición de cooperar con ustedes. Si ustedes me informan cosas de lo que está pasando… no conozco bien en el momento en el que me encuentro en este asunto. Ha sido una sorpresa total y no sé qué decir es mi nieta” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán señaló que no entiende porque Frida Sofía realizó esas acusaciones en su contra e insinuó que no se encuentra bien mentalmente.

“No entiendo en qué momento su mente cambia de engrane y es otra persona. Habrá que hacer una serie de estudios de por qué tiene esos clics sin que sepa uno por qué, sin razón” Enrique Guzmán

Sobre cómo se siente, el cantante puntualizó que no sabe cómo se encuentra Frida Sofía y aunque le gustaría decirle aquí estamos no es fácil.

“No sé qué hacer porque no tengo una sino cinco nietas y un nieto, No sé si está bien, mal, si está sola, no sé qué le pasa. Quisiera ir a decirle aquí estamos, pero no es fácil. Pero al verme hablando de la salud de una de mis pequeñas es terrible. No sé cómo levantar la cabeza” Enrique Guzmán

Conductores de Hoy apoyan a Enrique Guzmán

Tras pasar su entrevista con Enrique Guzmán, los conductores del programa Hoy apoyaron al famoso. Raúl Araiza puntualizó que se muestra muy decaído.

“Se le ve con mucho dolor, un tema que debió haber sido no público, pero en lo personal muy decaído. A él se le ve demacrado, es otro” Raúl Araiza

Por su parte Galilea Montijo destacó que es difícil la situación ya que son temas familiares.