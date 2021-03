Tras la polémica generada con Silvia Pinal por vacunarse contra el Covid-19 en otra localidad, Enrique Guzmán la defiende.

Silvia Pinal se encuentra en medio de la polémica luego de que acudió a Tlalmanalco, Estado de México para recibir la vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, no le correspondía ya que no es residente del lugar porque su casa se ubica en Jardines del Pedregal en la Ciudad de México.

En reciente entrevista, Enrique Guzmán salió en su defensa y destacó que es correcto que la actriz reciba cierto trato preferencial por ser famosa.

Enrique Guzmán: “Es la señora Silvia Pinal, tiene su categoría y habrá que tener preferencias”

Durante su conversación para el programa ‘Sale el Sol’, Enrique Guzmán destacó que es correcto que una persona con la trayectoria que tiene Silvia Pinal reciba ciertas preferencias.

“Como no tienen nada de qué hablar, no ponen el chisme completo, pero está bien, es la señora Silvia Pinal, tiene su categoría y habrá que tener preferencias que se deben tener con las gentes populares y famosas” Enrique Guzmán

En el video el cantante fue cuestionado sobre el estado de salud de la actriz, luego de que llegó a recibir la vacuna contra el Covid-19 en silla de ruedas. Sin embargo, el famoso destacó que no tiene idea, pero puntualizó que pueden ser problemas correspondientes a la edad.

“No tengo idea, pero supongo que tiene sus limitaciones, como todas, igual que todo el mundo a la edad que tiene la señora, y entonces le dan un tratamiento preferencial, pero es correcto, está bien” Enrique Guzmán

Sobre la rapidez con la que fue atendida Silvia Pinal, Enrique Guzmán destacó que también su esposa pasó muy rápido mientras que él tuvo que hacer fila por varias horas.

“Mi mujer llegó en silla de ruedas a que le pusieran la vacuna y se la pusieron en 5 minutos, a mí me hicieron hacer una cola de 7 horas” Enrique Guzmán

El cantante destacó que se encuentra listo para recibir la segunda dosis y de la vacuna contra el Covid-19 y aseguró que le toca el día que es su aniversario de bodas.

“La segunda es nada más una reafirmación de la primera. En día 27 que es mi aniversario de bodas número 42 con mi señora esposa nos vamos a vacunar ese día. Lo vamos a celebrar haciendo cola en la delegación agarrados de la mano” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán habla sobre estado de salud de Alejandra

En su entrevista Enrique Guzmán habló sobre el estado de salud de su hija, Alejandra Guzmán, tras dar positivo a Covid-19 y aseguró que se encuentra bien.