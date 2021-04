Tras las acusaciones de Frida Sofía, Alejandro Gou defendió a Enrique Guzmán señalando que es "un hombre respetable"

Luego de las acusaciones de acoso y abuso de Frida Sofía contra Enrique Guzmán, Alejandro Gou salió en defensa del cantante y aseguró que seguirá trabajando con él.

En entrevista con varios medios, Alejandro Gou destacó que a nivel profesiona l Enrique Guzmán siempre ha mostrado ser un hombre respetable y caballeroso por lo que no tiene problemas en seguir compartiendo proyectos futuros con él.

Alejandro Gou revela que Enrique Guzmán se encuentra triste

Alejandro Gou realizó una conferencia de prensa para anunciar el regreso de ‘ Hoy no me puedo levantar ’. Ahí fue cuestionado sobre la polémica que envuelve a Enrique Guzmán, luego de que Frida Sofía lo acusara por acoso y abuso cuando ella era una niña.

En el video compartido por el programa ‘De Primera Mano’ el productor teatral dejó en claro que apoya al cantante, ya que mantiene una relación laboral y de amistad desde hace varios años.

“Enrique es un gran amigo mío, un gran amigo de la familia, soy padrino de Sofi y bueno, para mí es un caballero. Yo he producido mucho con él, he hecho obras de él, como ‘Sugar’ y mi experiencia como amigo y como jefe, ha sido increíble con Enrique” Alejandro Gou

Alejandro Gou destacó que aunque no está a favor ni en contra de nadie, él ha tenido la oportunidad de convivir en diversas ocasiones con Enrique Guzmán.

“He convivido muchísimo con él, he tenido muchísima vida con él y sí puedo decir que yo no estoy a favor ni en contra de nadie, simplemente voy a contar lo que he vivido, que es un caballero” Alejandro Gou

El productor destacó que ha tenido la oportunidad de poder conversar con el cantante tras las acusaciones de Frida Sofía y destacó que se encuentra triste.

“Obviamente está triste, imagínense, que te inventen una madre así, yo creo que no está padre. Mi carrera nunca ha estado en chismes, solamente hablo de lo que conozco y no defiendo ni culpo a nadie, que quede claro, simplemente quiero decir que Enrique Guzmán, lo que ha trabajado conmigo y lo que ha sido conmigo como amigo, es un caballero” Alejandro Gou

Alejandro Gou: “Tengo otros planes con él, o sea, la vida tiene que continuar”

Los medios cuestionaron a Alejandro Gou sobre si seguiría trabajando con Enrique Guzmán tras las acusaciones de Frida Sofía. El productor confirmó en el video que tienen muchos proyectos con él.

“Tenemos muchos planes con él, sigue el streaming al aire, va a regresar a ‘Jesucristo Superestrella’, tengo otros planes con él, o sea, la vida tiene que continuar” Alejandro Gou

Alejandro Gou finalizó el video señalando que si él tomará en cuenta la vida personal de sus artistas no trabajaría con nadie ya que todos tienen cola que les pisen.