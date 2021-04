Enrique Guzmán: ¿Cómo es su relación con Alejandra Guzmán tras denuncia de Frida Sofía?

En una nueva parte de la entrevista en Hoy, Enrique Guzmán habló sobre la reacción de Alejandra Guzmán tras acusaciones de Frida Sofía.

En la cuarta entrega de la entrevista que concedió Enrique Guzmán al programa Hoy, el cantante habló sobre la relación que tiene con Alejandra Guzmán.

Tras las acusaciones de Frida Sofía en contra de su abuelo, la cantante mostró públicamente su apoyo a su papá desacreditando a su hija.

Enrique Guzmán: “Alejandra me dijo: ' Haz lo que te parezca'”

Martha Figueroa cuestionó a Enrique Guzmán sobre la reacción que tuvo Alejandra Guzmán tras las acusaciones de Frida Sofía.

En el video el cantante de 78 años se mostró muy agradecido por el apoyo de su hija y destacó que pudo haber sido completamente diferente.

Enrique Guzmán destacó que Alejandra Guzmán le mostró su apoyo ya que ella conocía perfectamente la relación que mantiene con sus nietos.

“Pudo haber sido distinto, yo creo que Ale sabe perfectamente qué nivel ha sido mi amistad con mis nietos, en general, soy consentidor, un poquito de eso que te consiento, pero como que ya es hora de que te vayas a tu casa, no soy muy niñero” Enrique Guzmán

El artista puntualizó que nunca estuvo muy cerca de sus nietos ya que mientras que ellos querían jugar él quería dormir o tenía concierto.

“Mis horarios son distintos, cuando mis nietos tienen ganas de divertirse yo me dan ganas de echarme un sueñito” Enrique Guzmán

Sobre que le dijo Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán fue claro y señaló que le dio la libertad de proceder como él quería.

“Alejandra me dijo: ' Haz lo que te parezca', y lo que te parezca es tratar de ayudarla de todas maneras, ¿cómo? No tengo idea" Enrique Guzmán

El famoso confesó que su carrera si se ha visto afectada ya que canceló sus conciertos porque no tiene cara para cantar.

“Tenía algunos conciertos en línea y se han cancelado todos porque pues... con qué cara voy a salir al escenario, qué les voy a cantar, con qué sonrisa puede hablar un payasito... pues el payasito está triste y ya, no tiene ganas de cantar" Enrique Guzmán

Enrique Guzmán espera que Frida Sofía se retracte de sus declaraciones

Como un adelanto de la nueva entrega de la entrevista para el programa Hoy, Enrique Guzmán señaló que espera que un día Frida Sofía se retracte.