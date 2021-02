Katherinne Huerta, ex de Enamorándonos, se hizo diversas operaciones pero los resultados no fueron los que esperaba

Katherinne Huerta, ex de ‘Enamorándonos’, usó su cuenta de Instagram para señalar que un cirujano plástico le practicó un par de operaciones estéticas que le ocasionaron problemas de salud .

Katherinne Huerta acusa al cirujano plástico Eduardo Arturo Gómez Casarrubias de hacerle una lipoescultura y ponerle implantes en el busto que no fueron de su agrado. Así lo reveló:

“Las bubis me comenzaban a doler con el frío, como si se me estuvieran congelando o trajera unas bolsas de hielo dentro. Y el abdomen tenía un cúmulo de grasa de un lado más que del otro. En pocas palabas, quedé deforme y me había dejado la zona púbica toda gorda. No tiene ni un año que me operó” Katherinne Huerta. Ex de Enamorándonos

Con el fin de solucionar los errores del cirujano plástico, tuvo que acudir con otro doctor identificado como Juan Miguel Parra, para que le practicara una lipoescultura correctiva.

Cirujano plástico responde a Katherinne Huerta, ex de Enamorándonos

El cirujano plástico Eduardo Arturo Gómez Casarrubias afirma que la ex de Enamorándonos es la única responsable de los cambios en su físico tras las operaciones que le practicó durante una transmisión en vivo .

De acuerdo con el cirujano plástico la operación estética fue gratuita y es responsabilidad de Katherinne Huerta haber subido de peso tras la intervención.

“Sepan que no voy a caer en su juego, en difamaciones, todo mundo conoce mi trabajo. Aclarar que (si) la chica se ve con una lonjita extra, fue porque no se cuidó y subió de peso, no por otra situación la cirugía fue gratis como una colaboración, pero en fin, no tengo más que decir” Doctor Gómez Casarrubias

Ex de Enamorándonos señala que la cirugía la dejó deforme

A fin de demostrar cómo hace su trabajo, el cirujano plástico mostró una captura de pantalla donde Katherinne Huerta le pide que la vuelva a operar porque ganó algunos kilos .

Ante la divulgación de las publicaciones, la ex de Enamorándonos aceptó que negoció sus cirugías con el médico a cambio de publicidad en redes sociales, pero señaló que es falso que el cuerpo se le haya deformado por falta de cuidados.

Katherinne Huerta aclara que si seguía promocionando al doctor era porque tenían un trato y porque no sabía que el malestar físico que sentía era producto de las cirugías, según ella, mal realizadas.

Finalmente, la ex de ‘Enamorándonos’ advierte que llevará el asunto ante las autoridades.