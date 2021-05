La talentosa y querida Emma Stone ha sorprendido a sus fans de todo el mundo al publicar una tierna foto junto al cineasta Dave McCary que pasó de ser su novio, a ser su prometido, pues la actriz acaba de decirle que ¡sí ! Entonces, habrá boda.

En la instantánea, la ganadora del Oscar por su papel protagónico en Lalaland, deja ver una sonrisa enorme dibujada en su rostro y frente a ella, muestra su mano portando un brillante anillo de compromiso. Sin palabras, sólo con un corazón rojo, McCary compartió el momento en Instagram.

La noticia fue celebrada por cientos de personas que no tardaron en enviar felicitaciones a los enamorados, que, desde que confirmaron su noviazgo, han sido una las parejas favoritas del mundo cinematográfico hollywoodense.

Poco se sabe sobre la relación entre Emma Stone y Dave McCary; medios estadounidenses afirman que se conocieron en 2016 cuando ella fue invitada al programa Saturday Night Live (SNL), y que sólo algunos meses después, hacia el final del mismo año, cupido habría hecho de las suyas con ellos.

Emma Stone no quería casarse

No cabe duda de que Emma está más que feliz con esta nueva etapa de su vida, pero no siempre estuvo en sus planes casarse, sólo unos meses atrás, le confesó a la revista ELLE que no cuando era más joven, la idea de casarse y tener hijos no la entusiasmaba para nada.

Sin embargo, durante la entrevista admitió que con los años su perspectiva con respecto a ambos temas había cambiado y que ya estaba más que dispuesta a dar el paso comprometerse y caminar al altar (o al menos hasta la corte civil), e incluso dijo que sueña con ser mamá.