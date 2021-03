El cantante Elvis Crespo se puso a cantar "Suavemente" en el momento en que era vacunado contra el Covid-19.

Al igual que Pepillo Origel, Verónica Castro, Emannuel, Talina Fernández y otras personalidades, Elvis Crespo presumió haber recibido la primera dosis de la muy anhelada pero también temida vacuna contra el Covid-19.

Propiamente el cantante de Puerto Rico compartió en su cuenta de Instagram cómo recibió la vacuna contra el covid-19; proceso que documentó en video desde su espera abordo de su automóvil hasta el momento en que una enfermera le inyectó el brazo izquierdo.

Verás, a poco de integrarse a la fila, Elvis Crespo se puso a grabar con ayuda de un celular su espera para la vacuna. Entrevistado por su esposa, el cantante se dijo estar tranquilo y curado de espanto ya que en breve recibiría un piquete.

Posteriormente y para hacer amena la espera, Elvis se unió a un grupo de mujeres que “traían la parranda” y que cantaban alegremente su hit “Suavemente”, mismas que no dudaron en pedirle un selfie una vez que lo reconocieron por lo que sin más, él se colocó bien el cubrebocas y se bajó del auto para cumplir sus deseos.

Elvis Crespo no sintió "piquete" anti-Covid

Llegó el momento, una enfermera se acercó al vehículo del cantante merenguero Elvis Crespo, de 49 años de edad, quien un poco nervioso abrió la puerta, se quitó el cubrebocas y se puso a cantar su éxito “Suevamente” adaptando la letra al momento. Al ritmo de su más grande hit se propuso distraer su mente para no sentir dolor.

“Suavementee pullame, que no me duela, que no me duela”, cantaba mientras que la enfermera le preparaba el brazo para inyectarlo. “¡¿Ya?!”, preguntó cuando ella se retiró y es que no sintió el piquete por lo que sorprendido bromeó con llevársela a casa a la par que pedía vacunaran contra el Covid-19 a su esposa.