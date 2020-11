Jaime Carvajal Torre señaló que es viejo el video que presentó la prima de Eleazar Gómez en donde la modelo aparece sin golpes.

El 19 de noviembre el programa ‘De Primera Mano’ presentó un video que supuestamente Tefi Valenzuela le habría mandado a Eleazar Gómez el día de su agresión. En el clip la modelo aparece sin lesiones, lo que supuestamente probaría la inocencia del famoso.

Sin embargo, el abogado de la peruana desacreditó el video y aseguró que se trata de imágenes viejas. También puntualizó que hay varias razones para dudar de la veracidad de este.

En entrevista para Ventaneando, Jaime Carvajal Torre destacó que el video que mostró la prima del actor es viejo.

“Ese video es viejo. Stephanie hace un mes se tatuó una parte de su cuerpo y no aparece el tatuaje en el video que enseña la prima (…) El video es falso, totalmente” Abogado Jaime Carvajal Torre

El abogado fue contundente y aseguró que no se puede dudar de la violencia física que sufrió Tefi Valenzuela, ya que hay varios testigos que pueden comprobar que la modelo tenía lesiones en su cuerpo.

“Hay una certificación del médico y si no entonces dígame quién se las hizo; estuvieron los vecinos, los policías se llevaron a Eleazar y ella fue inmediatamente a la agencia del Ministerio Público, en qué momento le envió el video” Abogado Jaime Carvajal Torre

Jaime Carvajal Torre señaló que la mayor prueba que existe de que la agresión es real es que Eleazar Gómez nunca han negado los hechos. Pero puntualizó que el actor aún no ha declarado.

Abogado de Tefy Valenzuela detalla los ofrecimientos de la defensa de Eleazar Gómez

Sobre la audiencia que se llevó a cabo el pasado 19 de noviembre en donde se le negó la libertad condicional a Eleazar Gómez, el abogado de Tefy Valenzuela reveló que prometían un sinfín de medidas para que el actor saliera del Reclusorio Norte.

“Ofrecían que Eleazar iba a dar una disculpa pública para Stephanie y para todas las mujeres que se sintieran agredidas; la reparación del daño y que se sometería a un tratamiento por seis meses en materia de psicología para tratar el problema que tiene. En la audiencia pasada, Eleazar ofreció ‘te doy lo que quieras’, pero Stephanie dijo que nada” Abogado Jaime Carvajal Torre

Jaime Carvajal Torre puntualizó que si se hubiera concedido lo que pedía la defense se había desestimado su caso.