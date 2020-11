Piden prisión para Eleazar Gómez

La fiscalía de la CDMX solicita que Eleazar Gómez enfrente su proceso en prisión

El escándalo alrededor de Eleazar Gómez se hace más y más grande. Luego de que el actor fuera detenido por presuntamente golpear a su novia Tefi Valenzuela, nuevas declaraciones salen a la luz.

Además de fotos que muestran que el famoso mordió, golpeó e intentó estrangular a la modelo, sus exparejas confirman que el imputado es un persona violenta por lo que la Fiscalía de la Ciudad de México ha pedido que no se le otorgue la libertad bajo fianza.

En cuestión de horas un juez de control de la Procuraduría de la Justicia determinará si el también cantante, de 34 años de edad, debe enfrentar el proceso por feminicidio así como si debe mantenerse en prisión o enfrentarlo en libertad bajo caución.

Ex parejas de Eleazar confirman que es una persona violenta

Jeanette Karam, revela haber sido violentada por el famoso, por lo que está dispuesta a sumarse a la demanda en su contra.

“Nunca es tarde para alzar la voz. La violencia hacia la mujer jamás debe quedar impune”, dijo Jeanette al programa Ventaneando. La expareja del actor de la telenovela “La mexicana y El güero” asegura que en el pasado él la agredió al punto que su rostro quedó igual o peor que el de Tefi.

Pero ella no es la única, la modelo Vanessa Lopez también tomó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que externa su apoyo a la hermana de Frank Valenzuela, advirtiendo que no tolera la violencia en contra la mujer y sobre todo porque ella también fue víctima del famoso aunque en su caso, para su fortuna, no pasó a mayores. “Hubo quienes no me creyeron, hubo quienes pensaron que solo quería llamar la atención, lo cual me pareció bastante ridículo porque es un tema bastante delicado con el cual yo no jugaría”, cita.

Medios esperan que Danna Paola aborde el tema ya que también sostuvo una relación con el imputado. En redes sociales se revivió el video que la muestra en una discusión con él luego de haber recibido un mensaje en su celular.