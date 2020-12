Tras rumores aseguran que Eleazar Gómez tiene una fuerte depresión, Pepe Magaña reveló que no le va a pasar nada en la cárcel.

Hace un mes, Eleazar Gómez fue detenido por las autoridades mexicanas por supuestamente haber agredido a su novia Tefy Valenzuela. Ahora Pepe Magaña habló de la situación que enfrenta el actor.

Tras su estancia en el Reclusorio Norte, han surgido varios rumores que aseguran que el famoso atraviesa una fuerte depresión. Ante esta polémica, Magaña aseguró que no se va a suicidar en la cárcel.

En su video, el comediante destacó que Eleazar Gómez debe de estar consciente de lo que hizo y ahora le toca afrontar su situación ya que no es ningún santo.

Pepe Magaña señala que Eleazar Gómez pronto va a salir de la cárcel

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Pepe Magaña habló sobre la situación emocional de Eleazar Gómez y aseguró que no se va a suicidar.

“No, eso de lo que dice su familia para que tenga consideraciones, no. Las personas son de dos a tres meses cuando van a situarse en un lugar así que ya pueden adaptarse” Pepe Magaña

El famoso aseguró que Gómez no mató, aunque si lastimó a una persona por lo que pronto podría salir de la cárcel. En este sentido detalló que debe de estar consciente de lo que hizo.

“Él no mató, si lastimó, debe de estar consciente de lo que hizo. No es ningún santo, por eso está ahí. Tiene que apechugar y que se deje de cosas que trabaje con sus abogados y va a salir” Pepe Magaña

Pepe Magaña detalló que en la cárcel se debe ser fuerte y pagar por lo que se hizo.

“De que sales, sales, pero te voy a decir una cosa ni se va a matar ni nada. Son gente que tienen dinero que pueden sobrevivir allá dentro y aquí afuera, que apechugue lo que hizo y como hombre lo aguante y va a salir” Pepe Magaña

Antes de finalizar el tema, el actor puntualizó que Eleazar Gómez debería de aprender de esta situación porque a una mujer no se le pega.