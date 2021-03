Nicandro Díaz defiende a Eleazar Gómez de los ataques en las redes sociales

Nicandro Díaz considera que es un acto de humildad que Eleazar Gómez se haya declarado culpable de la agresión contra Tefi Valenzuela.

El pasado 25 de marzo, Eleazar Gómez obtuvo su libertad condicional luego de estar cuatro meses en la cárcel por agredir a su exnovia Tefi Valenzuela.

Antes de ser detenido, el actor se encontraba trabajando en la telenovela 'La Mexicana y El Güero' de Nicandro Díaz. Luego de salir del Reclusorio Norte el productor criticó los ataques en contra del famoso y aseguró que es un acto de humildad que se haya declarado culpable.

Nicandro Díaz considera en volver a contratar a Eleazar Gómez

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Nicandro Díaz señaló que podría volver a contratar a Eleazar Gómez ya que todo depende del papel que tenga.

“Primero hay que tener el papel. No había pasado nada de esto y de Amores Verdaderos hasta ahorita pasaron tres o cuatro proyectos donde no lo llevé y no es porque no lo quisiera contratar, primero que nada tiene que ver el personaje” Nicandro Díaz

El productor señaló que todavía es muy pronto para poder señalar si trabaja con el actor ya que debería tener el personaje.

“No he pensado si lo contrataría o no, pienso que sí. En este tipo de cosas tienen que ver opiniones de la propia empresa, de uno, el tipo de personaje, todo” Nicandro Díaz

Tras el escándalo, Nicandro Díaz puntualizó que Eleazar Gómez tendrá un difícil regreso a la televisión, pues por su imagen ya no podría ser utilizado en un personaje de bueno.

En el video el productor defendió al famoso y puntualizó que tiene un lazo personal y laboral con el actor.

"Hay que estar con la gente con la que uno tiene lazos. Yo tengo lazos con él los he tenido profesionales, afectivos. Lo que sucedió fue algo lamentable, la vida sigue" Nicandro Díaz

Nicandro Díaz: “No sé qué más quiere la gente que haga”

En el video Nicandro Díaz defendió a Eleazar Gómez de los ataques que ha recibido en las redes sociales y puntualizó que aceptar que agredió a Tefi Valenzuela es un acto de humildad.

“Es un acto de humildad ya declararse culpable, independientemente de lo que sea. La gente en las redes sociales crucifica, si se declaró culpable evidentemente debe serlo, lo está aceptando, va a pagar, se va a tratar” Nicandro Díaz

Sobre las críticas que ha recibido el actor, el productor fue claro y destacó que son las autoridades las que determinaron el castigo por sus acciones y señaló que no se debe de crucificar.

“No sé qué más quiere la gente que haga, que se quede para toda la vida o qué. Mucha gente se siente buena a través de crucificar a los demás, es como un fenómeno interno. Yo no justifico, simplemente pienso que la ley está haciendo lo que le corresponde y hay que confiar en las autoridades” Nicandro Díaz

Nicandro Díaz puntualizó que Tefi Valenzuela es la que le corresponde llegar a un acuerdo y las opiniones de otras personas no importan.