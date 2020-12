Nacha Michelson habló sobre su relación con Eleazar Gómez y aseguró que no le sorprende que se encuentre detenido por violencia familiar equiparada.

Eleazar Gómez se encuentra detenido en el Reclusorio Norte, luego de que su novia Tefi Valenzuela lo acusó de agresión. Desde la cárcel, el famoso enfrenta su proceso por violencia familiar equiparada.

Nacha Michelson se unió a las declaraciones de las exparejas del actor y habló sobre la relación que mantuvo con el famoso. En entrevista la chilena aseguró que no le gustaron ciertas actitudes del cantante.

En una conversación con el programa ‘De Primera Mano’ la participante de ‘Aca Shore’, recordó que ella conoció a Eleazar Gómez en ‘Resistiré’, un reality show de supervivencia del 2019.

Durante el programa ambos se involucraron sentimentalmente, sin embargo, Ignacia Michelson reveló que su relación no prospero debido a ciertas actitudes que presentó el famoso.

Nacha Michelson revela el problema que tuvo Eleazar Gómez en Resistiré

En su entrevista Nacha Michelson confesó que Eleazar Gómez tuvo una pelea con una persona de la producción de ‘Resistiré’. De acuerdo con la modelo el actor se portó muy grosero con una mujer que trabajaba ahí.

“Lo que ya me colmó la paciencia es que tomó una actitud muy agresiva con una niña de producción y yo estaba justo afuera cuando pasó eso, y yo lo vi y yo me metí en medio para decirle ‘oye cálmate qué es lo que te pasa, por qué eres así’” Nacha Michelson

De acuerdo con la influencer, el problema surgió porque el famoso quería salir, pero la producción se lo negó por lo que él se había enfurecido.

“Le abrieron y creo que no lo querían dejar…y era una niña mucho más baja que él y él ‘ay qué no sabes quién soy yo, que no se qué, yo soy muy importante’” Nacha Michelson

En el video Nacha Michelson señaló que el enojo fue tanto que llegó a empujar a la trabajadora y posteriormente salió de ‘Resistiré’.

“Después lo sacaron a él, se fue al otro día, no sé si habrá sido por eso. Yo hablé con ella después y me dijo que ‘qué onda, que por qué él era así y eso’, después empiezan a decir ‘no, es que estaba muy estresado’...pero no hay excusa para algo así” Nacha Michelson

La modelo detalló que en ningún momento el famoso se mostró arrepentido.

Nacha Michelson señala que Eleazar Gómez podría tener un trastorno

Nacha Michelson detalló que la manera en la que actuaba Eleazar Gómez le hace pensar que tiene algún trastorno.

“Tiene Asperger, autismo, algún tipo de trastorno, yo estoy cien por ciento segura que sí” Nacha Michelson

La influencer detalló que siempre se la pasaba mirando al espejo, además de que se negaba a ayudar en ciertas tareas pues aseguraba que se podía lastimar.

“Él era un hombre completamente narcisista, por cómo era, por cómo pensaba, sólo pensaba en él, que él era el mejor, que él era el más guapo, que él no tenía olor cuando no se bañaba” Nacha Michelson

Por último, la modelo detalló que a ella no le sorprendió que Eleazar Gómez fuera acusado de agresión, ya que era algo que ya presentaba.