La modelo Elia Ezrré compartió fotos de las lesiones que le habría provocado Eleazar Gómez en una de las agresiones que le propinó.

La modelo Elia Ezrré, quien fue novia de Eleazar Gómez en 2017, reveló nuevos detalles sobre la violencia que el actor ejerció en su contra durante los 11 meses que duró su relación.

En entrevista con Ventaneando, la joven originaria de Sonora compartió fotos de los golpes que le habría propinado el actor y mensajes amenazantes que le habría enviado cuando ella finalmente decidió terminar su noviazgo.

Elia, quien hoy en día ha formado una familia con otro hombre y en marzo pasado se convirtió en madre por primera vez, contó que la primera vez que Gómez la violentó se encontraban en el estacionamiento del edificio de departamentos donde el actor vivía.

“No sé por qué nos habíamos enojado, entonces me bajo del carro, empiezo a caminar rápido al elevador para subir y el atrás de mi, me sigue, me agarra del cabello, me jala, me tumba y me arrastra sobre el piso” Elia Ezrré, modelo

De acuerdo con Ezrré, a ese episodio violento le siguieron otros que le provocaron diversos hematomas y heridas que incluso llegaron a requerir sutura para sanar.

La joven compartió con Ventaneando fotos de las lesiones y también capturas de pantalla de la última discusión que habrían tenido cuando ella decidió dejar el departamento que compartían.

Esto, según dijo, después de que él intentó golpearla nuevamente y ella necesitó la ayuda de un guardia de seguridad para sacar algunas de sus pertenencias.

En la conversación, vía mensajes de texto, Eleazar Gómez, primero le habría exigido explicaciones por abandonar su casa y también la habría insultado :

“Contéstame, no seas corriente. Eres lo peor. Eres mala y maldita. No te vuelvas a aparecer por aquí. Neta. Asquerosa. Neta"

Eleazar Gómez

Luego, el actor se habría puesto en plan de ofendido por el abandono , afirmando que él era quien decidía terminar con su relación.

"Te gusta hacerme sentir mal. Pero se acabó. No te lo voy a permitir más. Pensaste que me tenías y por eso me quieres pisotear, pero hasta aquí tu maldito juego

Eleazar Gómez

El actor también la habría reclamado a Elia por contarle a su mamá del problema e incluso la habría acusado de serle infiel.

“A casa de quién. Márcame. No que tanto amor, mentirosa. Le dijiste a tu mamá. Eres de lo peor.No lo puedo creer. Márcame, Elia. Ya sé que estás con no sé quién, pero me vale. No te van a salir las cosas como crees. Contéstame el teléfono" Eleazar Gómez

Al siguiente día, el actor parece intentar reconciliarse con Elia Ezrré, pero ella le reitera su deseo de terminar.