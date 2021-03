Eleazar Gómez: Exnovia Jeanette Karam quedó en shock al conocer su liberación

Jeanette Karam teme que Eleazar Gómez tome represalias en su contra, pues afirma que cuando eran novios demostró ser capaz de muchas cosas

Eleazar Gómez, actor que en noviembre pasado fue detenido por golpear a su entonces pareja, la cantante 'Tefi' Valenzuela, fue puesto en libertad condicional este 25 de marzo.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la noticia habría dejado en shock a la modelo Jeanette Karam, exnovia de Eleazar Gómez.

Y es que, tras conocer el ataque del también cantante a Valenzuela y posterior proceso legal, Jeanette Karam encontró el valor para interponer su propia denuncia por la violencia física, verbal y psicológica que el también cantante le habría hecho vivir cuando sostuvieron una relación.

Jeanette Karam "está muy afectada" por la liberación de Eleazar Gómez

En su programa 'De Primera mano', Gustavo Adolfo Infante comentó que tras darse a conocer la libertad de Eleazar Gómez, se comunicaron con la modelo, quien fue novia del actor hasta dos meses antes de la agresión a 'Tefi' Valenzuela.

“Nuestro coordinador, Roy Ramírez habló con ella, y nos dice que está muy afectada por la decisión de que saliera Eleazar del reclusorio y que no se victimizara al señor este, y que más adelante su abogado hablaría al respecto” Gustavo Adolfo Infante, periodista

Jeanette Karam: Eleazar "demostró que era capaz de mucho más de lo que yo me imaginaba"

En enero pasado, Jeanette Karam ya había expresado su temor de que Eleazar Gómez quedara en libertad, pues en entrevista con el programa 'Ventaneando' dijo que durante sus dos años de relación, el actor demostró ser capaz de cosas inimaginables.

"Me asusta un poco el hecho de que él salga libre porque al final yo no sé cómo vaya a reaccionar, yo en su momento no lo creí capaz de muchas cosas, y él me demostró que, en efecto, era capaz de mucho más de lo que yo me imaginaba"

Jeanette Karam

Debido a la pandemia de coronavirus, la denuncia de Karam, que es completamente independiente a la de 'Tefi' Valenzuela no ha presentado avances.