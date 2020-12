El actor habló sobre los episodios de violencia en donde se ha visto involucrado y reveló que el no ha tenido problemas con parejas.

Eduardo Yáñez ha protagonizado diferentes polémicas por agresiones, incluso hace tres años el famoso cacheteó a un reportero y éste decidió demandarlo. Pero al final medios revelaron que los involucrados había llegado a un acuerdo para evitar un juicio.

En entrevista con ‘Venga la Alegría’ el famoso habló sobre la violencia contra las mujeres y dio su opinión por el caso de Eleazar Gómez quien se encuentra detenido por agredir a su novia.

El actor detalló que conoce al famoso ya que tuvo la oportunidad de trabajar con él. Eduardo puntualizó en el video que su compañero se mostró como un chavo muy buena onda con muchas ilusiones.

“Yo trabajé con él y es un tipo súper buena onda, súper encantador, un chavo con muchas ilusiones, con muchos sueños, muy trabajador. Eso es lo que yo conozco de él” Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez detalló que no podría hablar de lo que sucedió o de su comportamiento en su vida privada ya que sólo convivió con Eleazar Gómez en el trabajo. Sin embargo, puntualizó que le parece muy desafortunado la información que se maneja sobre él.

“No puedo opinar porque no conozco más que lo que fuimos compañeros, pero me parece muy desafortunado todo lo que se menciona por ahí” Eduardo Yáñez

En ese sentido detalló que pese a su fama de ser un hombre agresivo él no ha tenido problemas con ninguna de sus parejas.

“Yo creo que en todas las relaciones hay momentos muy buenos y momentos malos; hay que tener la sabiduría para sobreponernos a eso, pero muchas veces solo la experiencia solo estando en sus propios zapatos y uno aprende de eso, de las experiencias y pretende ser mejor día con día” Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez señaló que cada día se debe de aprender para ser mejor persona, aunque destacó que afortunadamente todas sus relaciones han sido muy buenas.

“Pretenderás ser mejor con la siguiente que con la anterior, o no cometer los errores que cometiste antes. Con esto no estoy hablando de mí, estoy hablando en general. A mí me ha ido muy bien con todas mis parejas y me han dado mucha felicidad y estoy muy agradecido con cada una de ellas” Eduardo Yáñez

El actor confesó que para hacer consciencia sobre los feminicidios y la violencia contra las mujeres escribió un guion para una película y espera que pronto pueda producirse.