Eleazar Gómez está dispuesto a tomar terapia psicológica para superar problemas de agresividad: abogado

Para librarse del problema que lo tiene en la cárcel, Eleazar Gómez estaría dispuesto a buscar ayuda profesional, afirmó su abogado

Eleazar Gómez se dijo dispuesto a tomar terapia psicológica para superar sus problemas de agresividad, con tal de solucionar el problema legal que lo tiene en la cárcel

Así lo afirmó este jueves su abogado, Froylan Díaz, después de hablar personalmente con el actor, en el Reclusorio Norte .

A su salida del centro penitenciario, el defensor dijo que las terapias psicológicas serían las garantías que ofrecerían a la modelo y cantante Stephanie, ‘Tefi’, Valenzuela, quien lo denunció ante las autoridades de la Ciudad de México por violencia familiar equiparada, luego que el actor supuestamente la golpeara en su casa.

“Ella es quien tiene el mando por ese lado, nosotros vamos a hacer un ofrecimiento, mi cliente está dispuesto a tomar terapias y algo así por el estilo. Él está más consciente de la situación”

Froylan Díaz Elizalde, abogado de Eleazar Gómez

Díaz Elizalde subrayó que la única persona con autoridad para imponer una fianza, condena o castigo a Eleazar es el juez del caso, pero esa decisión depende de cómo ellos presenten el caso.

La actitud descrita por el abogado contrasta con el comportamiento que el hermano de Zoraida Gómez habría mostrado durante su audiencia, pues, de acuerdo con su exnovia Tefi Valenzuela…

“En la audiencia no hablaba de: ‘perdóname, me equivoqué’ o algo así, él decía: ‘por favor, por favor, no es para tanto’, entonces eso fue lo que más me chocó, escuchar esas palabras de ‘no es para tanto’” Tefi Valenzuela, cantante

Ante ello, la cantante peruana dijo que tiene miedo de las represalias que el actor pudiera ejercer en su contra.

Finalmente, Stephanie Valenzuela reiteró que no piensa otorgarle el perdón a Eleazar Gómez, lo que sería suficiente para que fuera puesto en libertad.

"Si él está en el Reclusorio es porque yo no he aceptado ningún tipo de reparación (del daño) ni dinero ni nada, delante del juez él me ofreció darme lo que yo quisiera, cosa a la que yo me negué. No le he otorgado el perdón y no se lo pienso dar tampoco” Tefi Valenzuela, cantante

Con información de Tv Notas