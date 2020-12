Eiza González compartió su pasión por el dibujo y sus seguidores quedaron sorprendidos con los bocetos

El talento de Eiza González ha dejado huella no solo en telenovelas mexicanas y música; en los últimos años, la actriz también ha despegado su carrera en Hollywood al lado de grandes talentos como Vin Diesel y Ansel Elgort. Por si esto fuera poco, hace unos días, Eiza impactó a sus seguidores con un talento extra a la actuación, y que, hasta ahora, había mantenido en secreto .

Con unas fotografías, Eiza González compartió su pasión por el dibujo y los retratos. Sus bocetos impactaron a más de un seguidor, e incluso le han pedido que deje a un lado la timidez y comience a compartir más de sus trabajos artísticos.

Eiza González impacta con su talento en el dibujo

El primer dibujo que Eiza González compartió en su cuenta de Instagram, fue un autorretrato cubierto de sangre; en el dibujo, puede apreciarse su rostro con facciones definidas, ojos vidriosos, y con contrastes entre luces, sombras, y colores.

Artistas de talla internacional como Marc Anthony y Jamie Chung, se mostraron sorprendidos con el dibujo; además, los comentarios de sus seguidores también reflejaron emoción y orgullo por la multi talentosa mexicana.

Al parecer, el apoyo y reconocimiento al primer dibujo de Eiza, la convencieron de compartir una obra artística más; esta vez, un rostro a lápiz que también dejó con la boca abierta a más de uno.

En la publicación, Eiza González admitió que se siente apenada de compartir sus dibujos, ya que sabe que no es una profesional. Ante este comentario, sus seguidores no tardaron en recordarle que es una mujer llena de talentos.

Para este dibujo, Eiza compartió dos fotografías . Una, en donde muestra el inicio de cualquiera de sus obras, con líneas simples y más características de un rostro de caricatura. En la segunda, puede notarse la diferencia a un estilo más realista , con detalles de sombras y luces.

“Evidentemente, no soy profesional, pero me encanta dibujar. Es mi pasatiempo favorito y siempre me ha dado vergüenza compartirlos. Lo que me gusta del arte, específicamente del boceto a mano alzada es que nunca hay un error sino un sinfín de nuevas posibilidades. ¡Envíame tu arte! Me encanta verlo”

Eiza González

Eiza cosecha éxitos

Eiza González sumará una película más a su ya exitosa carrera en Hollywood. Recientemente, la actriz compartió un nuevo proyecto de actuación bajo la dirección de Michael Bay.

En la película 'Ambulance', Eiza interpretará a una paramédico . Aunque se espera que las grabaciones de la cinta inicien en enero de 2021, aun no existe una fecha exacta para el estreno.