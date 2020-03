La actriz se defendió de los comentarios que ha recibido por cuestionar las acciones del presidente de México

El pasado 23 de marzo, Eiza González cuestionó a AMLO por las medidas tomadas frente al coronavirus, ya que de acuerdo con la actriz no se daba prioridad a la salud de las personas.

A pesar de que sus comentarios en Twitter fueron aplaudidos por algunos de sus seguidores, otras personas la atacaron por criticar al presidente de México. La actriz decidió responder y señaló que ella solo se preocupa por la salud y bienestar de los mexicanos.

Algunas personas señalaron a Eiza González que no tenía derecho a opinar porque no vive en México y la economía no es igual que en Estados Unidos.

Un usuario escribió “Sólo ubícate, ¿dónde vives y dónde estás? Esto es México no Estados Unidos”, ante esto Eiza señaló: “Estoy de acuerdo. Yo tengo la misma mentalidad no importa donde esté , pero esto es responsabilidad del gobierno y se le tiene que exigir ayuda. Realmente es en estos momentos que se refleja el poder de un gobierno. Y si no ponemos un alto como pueblo y exigimos, no mueven un dedo”.

La actriz detalló que lo único que busca es generar conciencia sobre la importancia de tomar medidas preventivas para evitar más contagios por el coronavirus .

“¿Tiene mucha lógica atacar a alguien, porque se preocupa por los demás? ¿Por preocuparse por la salud de la gente necesitada? ¿por su bienestar? ¿por mencionar que su gobierno los proteja? Claro. Llamémoslas prostitutas o imbéciles por mencionar consciencia social. Bravo" Eiza González

Tiene mucha lógica atacar a alguien, porque se preocupa por los demás? Por preocuparse por la salud de la gente necesitada? por su bien estar? por mencionar que su gobierno los proteja? A claro llamémoslas prostitutas o imbeciles por mencionar consciencia social. Bravo 👏🏼 👍🏼 — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) March 25, 2020

Posteriormente Eiza González comparó datos de las medidas tomadas de México con la de otros países.

“En México se han hecho 500 pruebas desde el primer caso detectado en febrero de 9 mil disponibles dentro de la fase uno de la epidemia en Alemania se hace 160 mil semanales cosa que ha ayudado a su país atacarlo en adelantado” Eiza González

El Salvador hizo esto para su gente. Necesitamos que el gobierno aporte y no haga a su gente pagar los básicos de su día a día electricidad,gas, agua,etc para poder sobrevivir y ayudar a nuestro país. Además que debemos implementar todo a los hospitales, medicina y los IMSS. pic.twitter.com/2kyzySnLRR — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) March 24, 2020

En México se han hecho 500 pruebas desde el primer caso detectado en febrero. de 9 mil disponibles dentro de la fase uno de la epidemia en Alemania se hace 160 mil semanales cosa que ayudado a su país atacarlo en adelantado. Por ahora la UNAM estará realizando exámenes.Leer sig.. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) March 25, 2020

De acuerdo con la actriz su intención es compartir información con todas aquellas personas que no tengan acceso directo.

“Mi única intención es compartir información para aquellos que lo necesitan. Habrá mucha gente que no tendrá acceso a los exámenes, si eres uno de ellos y tienes todos los síntomas espero que esta información te sea útil" Eiza González

A pesar de las críticas, Eiza González ha seguido ayudando a los pequeños negocios en México compartiendo la información de locales con el objetivo de que más gente conozca de ellos y pida a distancia sus servicios.