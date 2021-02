Eiza González está cansada de no conseguir papeles importantes por lo que ahora se enfocará en producir sus propias películas.

Eiza González se ha convertido en una de las estrellas mexicanas que ha logrado participar en varias películas en Hollywood. Sin embargo la actriz reveló que el camino no ha sido fácil y por ello se volverá productora.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un mensaje en donde reveló que ya se encuentra cansada de que sea la industria lo que dicte los papeles que puede hacer, por eso planea producir sus propias cintas.

Eiza González busca tener mejores personajes al producir sus películas

Tras su participación en varias películas, Eiza González considera que es momento de producir sus propios proyectos y de esta manera no depender de terceros para lograr mejores personajes.

En su mensaje de Instagram la actriz puntualizó que a pesar de su trayectoria artística en el cine, aún no se encuentra en una posición en donde puede decidir sobre los papeles que quiere tener.

“No lo olviden, soy una mujer mexicana y la industria todavía lucha por darle un lugar decente las mujeres como yo y darnos longevidad y credibilidad” Eiza González

Eiza González puntualizó que ella siempre ha tratado de buscar papeles poco convencionales, pero muchas veces los productores sólo buscan rostros nuevos para los personajes principales.

“Hago todo lo posible dentro de las circunstancias y trato de perseguir los trabajos poco convencionales. No siempre los consigo” Eiza González

La actriz destacó que regularmente los papeles que le tocan no es la de la protagonista y termina con personajes que son el respaldo de la historia.

“Si quiero seguir trabajando, a veces solo hay algunos trabajos disponibles y no son necesariamente protagonistas. Esos vienen una vez en una luna azul. Todo el mundo quiere descubrir a alguien nuevo, por lo que se vuelve más difícil” Eiza González

En ese sentido Eiza González destacó que por eso ha tomado la decisión de producir sus propias películas ya que se encuentra cansada de que sea la industria la que dictamine los papeles que puede hacer.

“Por eso me estoy enfocando en producir mi propio material. Estoy un poco cansado de que la industria me dicte lo que puedo y no puedo ser” Eiza González

Su mensaje lo acompañó con una sesión de fotos en donde presume su belleza.