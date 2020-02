Edwin Luna publicó una foto en la que luce extraña su frente... Algunos dicen ver el rostro de la muerte...

Edwin Luna otra vez está dando de qué hablar. Calma, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey no se ha vuelto a desnudar en Instagram, pero sí ha compartido una nueva foto que está dejando a sus seguidores con la boca abierta.

El cantante, de 32 años de edad, publicó una imagen de sí mismo junto a su esposa Kimberly Flores. Con sus respectivos trajes de baño la pareja disfruta de un día en una paradisiaca playa.

“Hoy es un día súper importante para nuestras vidas y cambios de proyectos #TeAmo preciosa @kimfloresgz tú puedes con eso y más”, escribió Luna junto a la instantánea. ¿Qué salió mal? ¿Qué hay de raro? Luce un poco extraña la frente del cantante de “Borracho de amor”.

Seguidores del famoso no tardaron en notar un rostro en su frente. Las reacciones no se hicieron esperar: “Se te ve una cara en la frente”, “Tu frente tiene una cara”, “Qué onda con tu cara que se te ve en la frente”, “Yo veo la máscara del Santo”, “Yo veo a la Santa Muerte”.

Acá te dejamos un zoom por si no la has notado:

Al respecto, vía Telemundo, Edwin Luna no pudo contener la risa cuando le preguntaron sobre la “extraña aparición”.