Edwin Luna asombró a sus fans con su colorido cambio de look, así como con la rutina de ejercicio que le ha ayudado a trabajar su figura.

Edwin Luna se cambió de look desde hace unos días, recordemos que esto fue durante la fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos; él tenía el cabello en tonos dorados, pero esta vez se arriesgó a llevar su imagen a tonos más coloridos, decisión que impactó a sus fans.

Edwin Luna de 33 años de edad se tiñó el cabello en tono azul, además tuvo de cómplice a su hijo Damián y aunque fue algo extravagante, los fans aplaudieron el hecho de verlo diferente.

Recientemente a la par, Edwin Luna a presumido que ha hecho ejercicio para ganar masa muscular, lo cual ha logrado a base de constancia, pues en su más reciente foto, se despojó de su camisa y presumió su trabajada figura .

Inmediatamente Edwin Luna recibió cientos de piropos, y felicitaciones de sus fans quienes aplauden que encontrara un equilibrio para cuidar su silueta.

Algunos usuarios mencionaron que el cantante mexicano Edwin Luna, solo se cambio de look para llamar la atención, otros comentaron que luce ridículo con los colores que tiene en su pelo, de igual forma algunos mencionaron que ese look no le favorece.

Tras las críticas que recibió el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, él prefirió no tomar en cuenta los comentarios negativos, pues en varias ocasiones Edwin Luna ha recibido contundentes mensajes de los haters.

Edwin Luna y Kimberly Flores recomiendan "el mañanero"

Edwin Luna y Kimberly Flores llevan tres años juntos y el próximo 27 de julio cumplirán 2 años de casados. En una entrevista la pareja reveló cómo han logrado mantener la llama del amor a flote a pesar de las críticas y chismes.

Edwin Luna, con la sencillez que la caracteriza reveló para TVyNovelas lo que hace con su esposa para mantener siempre viva la llama del amor y dijo que siempre se echa el mañanero y el “madrugadero”, además dijo cada que se puede se declaran lo mucho que se quieren, demostrándose amor a cada instante, sin esperar al 14 de febrero para hacerlo.

Así mismo Kimberly Flores revela que hablar las cosas a tiempo les ha ayudado a no hacer más grande un problema. Dejó claro que no son una pareja perfecta, pero intentan hacer las cosas lo mejor posible.