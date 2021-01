Edwin Luna está orgulloso de haber bajado de peso y es que hace año y medio estaba más gordito.

Edwin Luna no se rinde, pese a que muchas personas lo siguen criticando por recurrir a tratamientos de belleza y cuidado que usa su esposa Kimberly Flores, el cantante publica videos que lo muestran haciendo ejercicio así como procura cuidarse física y saludablemente, esfuerzo que comienza a reflejarse.

Propiamente el cantante del grupo musical Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey hizo una comparación en su cuenta de Instagram donde compartió un breve video sobre su pasado y su presente para dejar claro su pérdida de peso.

"Cuando les digo que me gusta hacer ejercicio lo primero que me responden es: pero si nunca estuviste con sobre peso. Ahora los invito a observar bien este pequeño video en donde podrán descubrir si existe alguna diferencia de hace alrededor 1 año y medio al día de hoy" Edwin Luna. Cantante

El breve video muestra a Edwin Luna besando a Kimberly. La pose es la misma; sin embargo, es evidente que en una de las imágenes sobre sale su abultado abdomen. "Todos podemos, sólo es de levantarte un día y decir hasta hoy. En ese momento tomas las riendas de tu vida y vas tras aquello que tanto deseas sin importar, dolor, esfuerzo, dedicación y sobre todo el sacrificio de muchas cosas que vas a realizar”, finaliza.

Recuerdan a Edwin Luna que se hizo la lipoescultura

Fans no tardaron en aplaudir la deteminación y las ganas de dejar atrás al Edwin gordito; sin embargo, no se salvó de las criticas y es que le recordaron que hace un tiempo se hizo una lipoescultura.

“Pero te operaste, no? Dale créditos al cirujano, no seas malo”, “Pero con cirugía cualquiera”, “¿Qué cambios? Todos sabemos que te hiciste una operación para marcar el abdomen”, "Pues se ven mejor, Larry Hernández y su esposa, ellos se han aplicado mucho y no creo que se haya hecho la lipoescultura", “Si te hiciste la marcación abdominal no cuenta”, “Operados, para qué engañas a la gente”, “Cuántos kilos llevas”, “Qué bueno que Kimberly te ve con ojos de amor”, se lee entre los comentarios de la publicación.

Al respecto, Edwin Luna no se quedó callado y en lugar de molestarse tomó con humor las críticas. “Chin y yo queriendo guardar el secreto, valió madre”, respondió a una fan.