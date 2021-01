Eduardo Yáñez regresa a las telenovelas este 2021

Se presume que el actor Eduardo Yáñez compartirá créditos con Mayrín Villanueva en remake de "Mirada de Mujer".

Este 2021 marcará el regreso de Eduardo Yáñez a las telenovelas. Transciende que el actor tendrá un papel protagónico en la nueva versión del clásico colombiano “Mirada de Mujer” donde compartirá créditos con Mayrín Villanueva.

Aunque Eduardo Yáñez no quiso revelar el nombre de su nuevo proyecto y mucho menos dar grandes detalles, se sabe que la nueva versión de “Mirada de Mujer” adaptada por Leonardo Padrón regresará a la pantalla chica con el título tentativo “Si nos dejan” bajo la producción de Carlos Bardasano.

Se informa que José Pablo Minor tomará el protagónico juvenil así como de la posible participación de Gaby Spanic.

Se espera que en breve, el productor Carlos Bardasano dé grandes detalles sobre su nuevo proyecto que se grabará en México con planes de estrenarse en algún momento de este nuevo año.

Eduardo Yáñez no quita el dedo del renglón, busca oportunidades en Hollywood

Además de arrancar con nuevo proyecto, Eduardo Yáñez seguirá buscando oportunidades en Hollywood debido a que uno de sus grandes sueños es volver a trabajar en la llamada meca del cine.

"Yo nunca dejaré de tocar puertas. No tengo esa actitud de 'yo soy… que me llamen si quieren o que me busquen', nel… Yo voy detrás, yo voy siempre persiguiendo lo que quiero”, dijo para los micrófonos del programa Hoy destacando que tomará otras oportunidades mientras la deseada llega.

"Ya habrá tiempo de volver a Hollywood e intentarlo de nuevo porque yo me dedico a ser actor y no tengo otro plan en mi vida… mi ‘cool' más grande es volver a Hollywood y volver tocar puertas y volver a abrirlas, pero si el destino me pone de esta manera y Dios me pone en este plan, es por algo, y yo no puedo ir en contra de eso” Eduardo Yáñez. Actor

Cabe recordar que el último protagónico de Yáñez en telenovela fue en la historia “Amores con trampa” que se transmitió en 2015. El actor compartió créditos con África Zavala, Itatí Cantoral y Ernesto Laguardia así como de Nora Salinas y Harry Geithner. Ésta se transmitió entre 2014 y 2015.

Posteriormente el famoso participó en las series “Falsa identidad”, “La reina del sur”, y “Sin miedo a la verdad”.