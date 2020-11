Eduardo Yáñez no ha pensado en suicidarse

El actor asegura que su declaración fue sacada de contexto y que no está pensando en quitarse la vida.

Contrario a molestarse, Eduardo Yáñez está preocupado por la información que está surgiendo alrededor de su persona por lo que aclara a fans y medios que no ha pensando en suicidarse aunque es verdad que cayó en depresión a causa de la pandemia por coronavirus y otros factores.

La explicación llega a días de que el aún galán de telenovelas realizara una entrevista donde dijo tener un aspecto hinchado por haber dejado un tratamiento con cortisona.

"Yo no sabía qué me estaba pasando y al dejarla pues dejé mi cuerpo cero de cortisona, el cuerpo la necesita y caí en depresión, esa cuarentena fue muy especial”, contó la semana pasada para los micrófonos del programa Hoy.

En aquel momento indicó que no era la primera vez que se deprimía por lo que ya familiarizado con el sentir pedía que parara: “No es una cuestión de tristeza, la gente tiene que comprender que es una depresión hormonal, neurológica”, agregó.

Asimismo indicó que pelearía para superar el difícil episodio ya que aunque no está su mamá (falleció en marzo de este año) y tampoco cuenta con el apoyo de su familia, quienes se esperaría lloraran su muerte, tenía su trabajo, su carrera y muchos sueños por cumplir, palabras que no fueron tan destacadas ya que se creó la confusión.

Eduardo Yáñez niega estar pensando en el suicidio

Al respecto, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Eduardo ríe y asegura que no está pensando en el suicidio: "Estoy aquí para decirles que no, no es cierto, eso de que yo traté de matarme, no… yo dije que la depresión, uno de los síntomas muy fuertes es que te dan episodios suicidas, pero eso no quiere decir que yo intenté matarme, solo quería aclarar eso”.

Finalmente, sacando provecho a la atención, presumió estrenar nuevo corte de cabello para que personas molestas dejen de estar hablando.