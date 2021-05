Tras ser hospitalizado por una infección biliar, Eduardo Manzano se recupera satisfactoriamente y podría ser dado de alta este fin de semana.

El pasado 4 de mayo la esposa de Eduardo Manzano informó el actor había sido hospitalizado por una infección biliar, generando una alarma por su salud.

A días de que fue internado, 'El Polivoz' brindó sus primeras palabras y reveló que ya se encuentra mejor.

Susana Parra compartió que su esposo puede ser dado de alta este fin de semana.

Eduardo Manzano podría ser dado de alta este fin de semana

En el programa ‘Sale el Sol’ se presentó una entrevista con la esposa de Eduardo Manzano, quien habló sobre el estado de salud del actor.

En el video Susana Parra reveló cómo pasaron horas antes de que 'El Polivoz' tuviera que ser hospitalizado de emergencia.

“Se tomó sus pastillas para la presión y las del colesterol y se acuesta. Cuando al rato le hablo y le digo: ‘Vamos a lavarnos los dientes, no te vayas a quedar dormido’ y ahí fue donde ya no se pudo levantar, no tenía fuerzas en sus piernas” Susana Parra

La esposa de Eduardo Manzano compartió que el actor conocido por su papel como ‘Arnoldo’ en ‘Una Familia de Diez’ no tenía fuerzas para levantarse.

“Su cuerpo se empezó a poner flácido, así sin tono muscular, no tenía fuerzas, y como con temperatura y sudoración” Susana Parra

Susana Parra destacó que ya se encuentra muy bien por lo que esperan que este fin de semana pueda ser dado de alta. También reveló que no tiene Covid-19 .

“Alguien me habló y me dijo: ‘Oye, ¿que está en terapia intensiva por COVID? No, hombre. ¿COVID? Llevamos encerrados a cal y piedra todo el año pasado, todo este año y ya nada más fuimos a vacunarnos” Susana Parra

En ese sentido destacó que tanto Eduardo Manzano como ella ya cuentan con las dos dosis de la vacuna, pero siguen tomando sus precauciones.

Susana Parra confesó que la ANDA fueron los que llamaron a la ambulancia y parece que se están haciendo cargo de los gastos hospitalarios del actor de 82 años.

“Lo recibieron los doctores de La Anda, todo bajo supervisión y permiso de La Anda todo lo que le han hecho de estudios y todo se lo han autorizado” Susana Parra

Eduardo Manzano da sus primeras palabras tras ser hospitalizado

En el programa ‘Sale el Sol’, también compartió un audio con las palabras de Eduardo Manzano en donde les envía sus saludos.