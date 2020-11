Eduardo Capetillo se queja de Instagram: “Le importo un pepino”, dice

El actor se molestó con la plataforma porque no bloqueó de inmediato una cuenta falsa que crearon en su nombre.

Con el fin de evitar que se cometan fraudes en su nombre o hagan mal uso de su identidad, Eduardo Capetillo lanzó una petición urgente a sus seguidores y es que alguien se está haciendo pasar por él en redes sociales.

A través de varios videos publicados en Instagram, el actor de la telenovela “La Dueña” informa a sus seguidores haber reportado que la cuenta “_capellito_eduardo” es falsa; sin embargo, la plataforma no hará nada al respecto, situación que lo tiene molesto.

“Instagram no tiene el menor interés en nosotros como seres humanos. Instagram es una plataforma que nos utiliza y la utilizamos, evidentemente, pero suceda lo que suceda con nosotros le tiene sin cuidado. Ya la reporté, no va a pasar nada porque no les importa”, se queja mientras muestra su petición de censura a la red social, misma que no fue atendida de inmediato.

Asimismo aclara que “capetillo_eduardo” es su cuenta real y oficial por lo que pide no caer en trampas pues desconoce con qué finalidad fue suplantada su identidad.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Tendré cuidado, no te preocupes yo también reportaré”, “Gracias por compartir para no cometer el error de seguir esa página”, “Correremos la voz”, “Unidos hacemos más fuerza, hay que reportar”, “En esto Instagram no está alerta pero pones una palabra picante y no te dejan de molestar”, “Qué tristeza”, “Que mal”, “Si muchos reportamos la bloquean más rápido”, le comentan.

Cabe mencionar que la página _capellito_eduardo ya fue bloqueada. A Instagram no le importó un pepino como citó en uno de sus videos el esposo de Biby Gaytán.