‘Nos tenías encerrados en el cuarto’, señaló el hijo de Ana Bárbara

Después de varios episodios difíciles que ha compartido Ana Bárbara junto a sus hijos, la cantante ha vuelto a experimentar una nueva batalla con dos de ellos. A través de sus historias de Instagram , Ana Bárbara fue sorprendida por su hijo luego de que este contara cómo es que ella los castiga.

José María Fernández Ugalde -hijo de Ana Bárbara y José María Hernández ‘El Pirru’- fue quien echó de cabeza a su mamá al contar que la cantante los tenía encerrados a él y a su hermano Jerónimo, como castigo por pelear.

‘Chema’ acusó a Ana Bárbara por encerrarlos como castigo

Mientras Ana Bárbara se grababa tomando una taza de café, la voz de su hijo ‘Chema’ contando lo sucedido con el castigo de su mamá, robó la atención de la cantante. Ella estaba compartiendo con sus seguidores que se encontraba desayunando a una hora tardía, cuando José María la interrumpió.

“Nos tenías encerrados en el cuarto. No me dejó ni explicarle antes ni nada, solo ve a los dos peleando y dice ok, los dos” José María Fernández

Ante la respuesta de su hijo, Ana Bárbara explicó que la razón de tener encerrados a sus hijos no fue de la nada, ya que ella no los castigaría sin razón.

“¿Quieres hablar del castigo, quieres que les diga por qué? ¿Ustedes me creen capaz de castigarlos nomás porque sí o porque se portaron mal? Aquí yo lo resuelvo (…) sí pelearon” Ana Bárbara

En las breves historias de Instagram, la cantante se nota sorprendida por el atrevimiento de su hijo de contar el problema familiar que habían discutido momentos antes. ‘Chema’ manifestó que su inconformidad fue porque, a pesar de que sí estaba peleando con su hermano, él no fue quien inició.

Ana Bárbara y 'Chema' @anabarbaramusic / Instagram

Ana Bárbara ha compartido más sobre la relación entre sus hijos

En más de una ocasión, Ana Bárbara ha compartido momentos en los que sus dos hijos, ‘Chema’ y Jerónimo, han tenido las típicas peleas de hermanos.