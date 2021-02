La cantante Dulce María mostró su lado sexy en Instagram.

Boquiabiertos se quedaron los miles de fans de la cantante Dulce María al verla sin pantalones y entre sábanas… Sí, la cantante mostró su lado sexy en Instagram y ahora sus fervientes seguidores están muy agradecidos por eso.

Verás, Dulce María decidió endulzar las pupilas de sus seguidores, a través de la red social comparte una vieja foto de sí misma en formato blanco y negro. Ella yace en su cama, su cuerpo está expuesto al sol. Su ropa interior y una corta playera apenas cubren su desnudez.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Diosa”, “Preciosa”, “Eres arte”, “Ardiente”, “¡Caliente!”, “Esto es demasiado y tan temprano que es…”, “Perfecta”, “La definición de belleza eres tú”, “¡No me hagas esto María”, “Estoy informada”, “Cuando pienso que no puede ser tan perfecta, Dulce me muestra lo contrario”, “Cásate conmigo”, se lee entre comentarios de la sensual foto que fue tomada por Paco Álvarez, su esposo.

Dulce María lanzará música nueva

Por otra parte, desde hace varios meses Dulce María ha estado trabajando en música nueva. Apenas unos días atrás reveló estar preparando su regreso a la escena musical pese a que muchos dieron por hecho que se alejaría de los micrófonos pues está dedicada a su maternidad, no es así, esta semana estrenará canción y no se trata de un cover.

La integrante de RBD, presentará nuevo sencillo, el cual llegará a diversas plataformas digitales bajo el nombre “Nunca” , este se incluye en el álbum “Origen". La fecha de estreno ha sido revelada. Será el 26 de febrero cuando salga a la luz. Incluso ya tenemos una idea de cómo suena.

Mediante Instagram, la cantante y actriz mexicana compartió un adelanto de su canción “Nunca”, la cual es una balada: