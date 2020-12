A poco de haber debutado en la maternidad, Dulce María aún no muestra el rostro de María Paula, su primera hija.

A trece días de haber dado a luz, Dulce María se niega a revelar el rostro de su primogénita María Paula, quien llegó a este mundo el pasado 3 de diciembre según anunció su madre en Instagram junto a su primera foto.

En aquella ocasión, la cantante Dulce María dijo estar asombrada por la llegada de su primera hija, quien le dio una experiencia transformadora: “Tu vida se divide en un antes y un después, no sabes cuánto puedes aguantar pero por amor te haces más fuerte... Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos pequeña guerrerita”, escribió en la red social a la par que agradeció a la vida por haber tenido la oportunidad de experimentar el milagro más grande.

Fans de la también integrante del grupo musical RBD no tardaron en felicitarla así como enviarle sus mejores deseos: “Enhorabuena. Todos tus tíos te amamos bebé”; “Muero por conocerte”; “Que Dios bendiga siempre a los tres”; “No puedo parar de felicidad. Te amo. Bienvenida mamá”, “¡Qué belleza! ¿Cuándo vamos a conocer a María Paula?”, le escribieron.

Dulce María publica nueva foto de su hija María Paula

Aunque a la actriz de telenovelas le pidieron mostrar el rostro de su primogénita, fruto de su relación con Paco Alvarez, su actual esposo, ella se ha negado a revelarlo. Hoy publica una foto nueva de la bebé pero apenas y se aprecia una de sus pequeñas piernas.

Artistas como Zoraida Gómez, Fernanda Castillo y Camila Sodi no tardaron en felicitarla por su maternidad mientras que sus fans le siguen preguntando cuándo piensa mostrar el rostro de la nena. “Ya quiero ver su carita”, “Ya la quiero conocer”, "No quiero pensar mal pero… no la muestra porque vendió la exclusiva?”, “Hermosa foto pero cuándo nos vas a mostrar la carita de nuestra sobrina”, “Quiero ver la cara yaaa”, le suplican.