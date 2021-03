Dulce María: Integrantes de RBD dejan de hablarle por no participar en el concierto

Dulce María asegura que no se arrepiente de no haber participado en el concierto de RBD, pues nunca se hubiera perdonado contagiarse de Covid-19.

A finales del mes de diciembre RBD sorprendió a sus seguidores con el concierto ‘Ser o Parecer’. Anahí, Maite, Christopher y Christian ofrecieron un gran espectáculo recordando sus grandes éxitos, sin embargo los grandes ausentes fueron Dulce María y Alfonso Herrera.

Tras la polémica por su ausencia, Dulce confesó que no se arrepiente de no haber participado tras el contagio de Covid-19 de Anahí y reveló que sus compañeros de la banda dejaron de hablarte.

Dulce María no se arrepiente de no haber participado en el concierto de RBD

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Dulce María aseguró que para ellos fue muy importante que sus canciones se encuentren disponibles en las plataformas de streaming.

“El hecho de que salieran todas las canciones, todo el catálogo, está increíble porque la verdad es algo para todos los fans y para toda la gente que fuimos generación Rebelde pues está padre que estén las canciones ahí” Dulce María

La cantante detalló que realmente ellos no reciben grandes ganancias ya que no son dueños de los temas, pero puntualizó que es un regalo para sus seguidores .

“Pero realmente de eso nos toca muy poco a todos, porque los dueños son otras personas, nosotros no tenemos de eso mucha ganancia” Dulce María

Dulce María destacó que no se arrepiente de no haber participado en el concierto ‘Ser o Parecer’, ya que Anahí termino contagiada de Covid-19 y ella nunca se hubiera perdonado contraer el virus con su bebé.

“No, definitivamente no, y menos cuando me… justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería” Dulce María

Dulce María reveló que ya nadie de sus compañeros le habló tras declinarse a participar en el concierto

En el video, la también actriz confesó que tras negarse a participar en el concierto hubo un rompimiento con sus compañeros de RBD, pues ya nadie le contesta.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó” Dulce María

Dulce María confesó que en realidad esperaba un mayor apoyo por parte de sus compañeros de RBD con su embarazo, pero no se dio.