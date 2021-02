Dulce relata en video los días de angustia que pasó al creer que tenía un cáncer terminal

A través de su canal de YouTube, Dulce relató los momentos de angustia que vivió al pensar que tenía un cáncer terminal. La cantante señaló que tras padecer Covid-19 sufrió una leve neumonía por lo que sus pulmones se encontraban afectados.

Sin embargo, al realizarse los estudios Dulce fue diagnosticada de manera incorrecta por lo que pasó una semana muy difícil creyendo que tenía una enfermedad grave.

¿Por qué Dulce pensó que tenía cáncer terminal?

En su video para Youtube, Dulce confesó que tras superar el Covid-19, quedó con algunas secuelas en su organismo como una ligera neumonía. Por ello su doctor le recomendó realizarse una tomografía para ver el estado de salud de sus pulmones.

Cuando les entregaron los resultados se encontró que el técnico había colocado que tenía “Neoplasia de aspecto maligno dependiente del polo renal izquierdo con cambios sugestivos de actividad metástica pulmonar”.

De inmediato Dulce pensó lo peor, por lo que consultó a un amigo que es médico, quien le pidió que se atendiera de inmediato y buscará a un oncólogo.

Pero debido a la contingencia por el Covid-19, solo pudo conseguir una cita una semana después. Durante eses días la artista vivió un calvario pues pensó que tenía cáncer terminal.

“No puedo explicarles en realidad lo difícil que fue; imagínense, me pasé una semana pensando que yo tenía un cáncer terminal, fueron días de angustia y de miedo” Dulce

Dulce destacó que al llegar con el doctor le pidió que no se dejará guiar por esas cosas, ya que ningún doctor la había diagnosticado con ninguna enfermedad.

“Señora, no me interesa lo que diga un técnico acerca del estudio que le hicieron, deme las imágenes por favor, el médico soy yo” Dulce

La famosa destacó que el medico le dijo que se encontraba bien y que sólo tenía ligeras secuelas por el Covid-19, pero nada de qué preocuparse.

¿Cuál fue la lección que aprendió Dulce?

En su video Dulce puntualizó que su intención no es descalificar el trabajo de un técnico, ya que lo que busca es dar a conocer la difícil situación que viven las personas al ser diagnosticadas con enfermedades terminales.

“Si algo me dejó esta experiencia, fue darme cuenta de lo difícil que debe ser pasar por una enfermedad tan terrible, que aunque no me tocó vivirla gracias a Dios, pude sentir verdaderamente el miedo y la incertidumbre que genera una noticia de esta magnitud” Dulce

La famosa les pidió a las personas tomar este tipo de situaciones con calma pues los médicos se pueden equivocar y en esos momentos las personas pueden caer en depresión.