A través de un video de TikTok, Melissa Lingafelt señaló que Drake Bell ejerció violencia contra ella cuando fueron pareja sentimental.

En el video, la exnovia de Drake Bell muestra lindas fotografías de la pareja pero ella narra la violencia que vivió con el cantante hace 10 años; acusándolo de golpeador y abusador.

Bajo el nombre de ‘ JimiOno ’ en TikTok, Melissa Lingafelt señala que no le importa si le creen o no pues es la historia de su vida, es por lo que ella pasó y ha decidido señalarlo de manera pública.

Melissa Lingafelt revela que cuando inició la relación con Drake Bell ella tenía 16 años , es decir, era menor de edad . La historia de su abuso comenzó con agresiones verbales para después convertirse en violencia física. Bell la golpeaba y le tiraba cosas. De las agresiones Melissa Lingafelt asegura tener fotografías.

That’s what I’m finding out. I know it’s been out for awhile. Thought he was being an ass on set like the others I’m reading about. Turns out Drake Bell is being accused also