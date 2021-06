Sergio Goyri ofrece disculpa pública a Yalitza Aparicio

A horas de hacerse viral el video de Sergio Goyri llamando “pinche india” a Yalitza Aparicio así como expresando su desacuerdo por la nominación de la protagonista de Roma al Oscar, el propio ofrece una disculpa.

Vía Instagram, explica: "Aquí dando la cara y asumiendo la responsabilidad de un comentario desacertado totalmente de mi parte, lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie, le pido una gran disculpa a Yalitza que se merece eso y mucho más, para mi es un honor que un mexicano esté nominado al Oscar”.

“Yo estaba comentando otro tipo de cosas, y al calor de la discusión salió eso, pero yo no tengo derecho a ofender a nadie, le pido una disculpa directamente a ella y una disculpa muy grande a todas las personas que se sintieron ofendidas con mi comentario, fue sin ningún dolo de verdad, se los puedo jurar, sin ningún dolo de hacer escarnio de nada, al contrario, me parece, loable todo lo que se ha hecho con esta película, me siento orgulloso de ellos, y una disculpa muy grande para todos, me siento muy avergonzado”.

Minutos antes el actor ofreció una disculpa pública a través del programa Todo un Show, donde dijo haberse enterado de la situación a través de llamadas telefónicas de sus amigos.

No obstante, tras decir que es fan de Alfonso Cuarón y estar orgulloso de que la originaria de Oaxaca represente a México, le cortaron la llamada por falta de tiempo.