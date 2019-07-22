Danna Paola está de fiesta, ahora la cantante se encuentra celebrando los 9 millones de seguidores que ha alcanzado en su cuenta oficial de Instagram.

Como muestra de su agradecimiento, la también actriz consintió a sus fanáticos con una fotografía en la que luce muy guapa recien acaba de bañar. Ahí nos demuestra que ha dejado atrás a esa inocente niña de telenovelas infantiles, para destacar a una hermosa mujer.

Así mismo Danna Paola subió a sus historias un pequeño video lleno de glitters con la leyenda: “9 million les amo”. Cabe señalar que la actriz de 24 años de edad ha destacado por su trabajo mundialmente en la serie de Netflix Élite.

“Hermosa y sensual como siempre”, “Vamos por más hermosa”, “Guapa y talentosa”, “Danna siempre linda”, “Perfección”, “Súper chula baby” fueron solo algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la cantante, sin embargo el comentario que llamó más la atención fue el del actor Juan Pablo Gil, quien fue novio de Sofía Castro, quien felicitó a Danna Paola con unos emoticones de manitas.