La conductora mexicana Jimena Sánchez continua consintiendo a sus seguidores de Instagram con sexys fotos, y en su última publicación se despojó de toda su ropa.

La también modelo aparece desde una tina de baño presumiendo sus poderosas curvas mientras se baña. La foto cuenta con más de 262 mil ‘likes’ y más de 2 mil comentarios, que la felicitan por su figura.

“Santo Dios, pero que tentaciones”, expresó uno de los usuarios de Instagram.

Cabe señalar que ella es toda un celebridad en las redes sociales con 3.6 millones de seguidores, además de ser una de las conductoras deportivas más populares de México.