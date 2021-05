Las imágenes que demuestran que Daniela Luján es la pelirroja más sexy

Ya van a ser 24 años desde que Daniela Luján inició su carrera como actriz por primera vez en la Telenovela infantil “Luz Clarita”, por ahora se dedica hacer más obras de teatro como se puede observar en sus redes sociales en donde también publica fotos que confirman que cada día luce más guapa.

“Soy la mujer más feliz del mundo por tener la bendición de hacer lo que amo y de tener gente que me apoya y me acompaña en esta carrera que me ha hecho crecer, madurar, aprender... han sido años de todo, pero siempre con el amor como la mayor motivación. Gracias a todos los que les gusta mi trabajo y me ayudan a mejorar cada día”, comentó en las redes sociales.

Desde hace unos meses luce una cabellera rojiza, lo que la a llevado a captar la atención de su público, pues su mirada verde resalta más con ese tono.

Es por eso que hoy te dejamos las imágenes que confirman que Daniela luce mejor pelirroja que rubia. ¿O tu qué opinas?

♪♪bonito, todo me parece bonito Una publicación compartida de Daniela Luján (@lalujans) el 13 de Abr de 2017 a la(s) 11:47 PDT

Favor de poner frase inspiradora aquí ---> . . . 💇💄@Luiz_guillen @Alan_da_Silva 📷 @Laura_grageda 👗 @duoshowroom Una publicación compartida de Daniela Luján (@lalujans) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 9:57 PDT

@laura_grageda me tomó esta foto desprevenida, y yo pensando en... 🙊 Una publicación compartida de Daniela Luján (@lalujans) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 8:39 PST

"El teatro es tan infinitamente fascinante, porque es muy accidental, tanto como la vida." A.M. #Díamundialdelteatro #mividaenteatro Una publicación compartida de Daniela Luján (@lalujans) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 4:28 PDT

Todo el mes es mi cumpleaños 😄👏👏👏 y me hace muy feliz que sean parte de mi evolución, aprendizaje y crecimiento un año más. Gracias por su apoyo, los quiero!!! 💇: @alan_da_silva 💄: @luiz_guillen 📸: @laura_grageda Una publicación compartida de Daniela Luján (@lalujans) el 1 de Abr de 2017 a la(s) 1:55 PDT