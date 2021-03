Demi Lovato confiesa haber sido violada cuando fue parte de Disney

En su serie documental, Demi Lovato revela que fue violada cuando era adolescente y que su agresor no recibió ningún castigo

Demi Lovato ha decidido revelar varios aspectos de su vida privada en ‘ Demi Lovato: Dancing With the Devil ’ (‘Demi Lovato: Bailando con el diablo’), una producción de YouTube Originals, que se estrenó este martes en el festival online de South By Southwest (SXSW).

En su serie documental la cantante confesó que sufrió varios abusos sexuales, incluido uno que ocurrió cuando era parte del elenco de Disney. De acuerdo con la famosa su violador nunca recibió ningún castigo.

Demi Lovato: “Perdí mi virginidad en una violación"

En ‘Demi Lovato: Dancing With the Devil’, Demi Lovato confesó que cuando era adolescente fue violada y de esta manera perdió su virginidad.

"Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación" Demi Lovato

La cantante destacó que aunque era su novio, ella no quería que pasará en ese momento, pero la persona nunca la escuchó.

"Estábamos saliendo, pero yo dije 'Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma' (…) Pero eso no importó -lo hizo igualmente" Demi Lovato

Demi Lovato destacó que en ese momento formaba parte del elenco de Disney y tras su violación tuvo que seguir viendo a su agresor por más tiempo.

“Llamé a esa persona un mes después y traté de arreglar las cosas teniendo el control y todo lo que hizo fue hacerme sentir peor” Demi Lovato

La también actriz destacó que durante mucho tiempo se castigó ya que pensó que había sido su culpa.

“Realmente me castigué durante años, por lo que también me costó mucho aceptar el hecho de que fue una violación cuando sucedió (…) Lo internalicé y me dije a mí misma que era mi culpa porque todavía estaba en la habitación con él” Demi Lovato

Tras su violación, Demi Lovato tuvo varios problemas en su salud. Es por ello por lo que invitó a las víctimas de una agresión sexual a hablar cuando cuenten con la fuerza para hacerlo.

“Mi bulimia empeoró tanto que comencé a vomitar sangre por primera vez” Demi Lovato

Aunque no quiso revelar el nombre de la persona destacó que la denunció, pero esta nunca recibió un castigo.

"Nunca se metió en problemas por ello -nunca fue retirado de la película en la que estaba participando" Demi Lovato

Demi Lovato reveló que en 2018 sufrió otro abuso sexual cuando en una sobredosis su traficante de drogas la violó. Aunque en ese momento señaló que fue consensuado con el tiempo entendió que no estaba en condiciones para poder dar su consentimiento.

‘Demi Lovato: Dancing With the Devil’ se estrena en YouTube el próximo 23 de marzo.